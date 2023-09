Une enquête d’Élections Québec à la suite d’une plainte de Josée Néron contre Julie Dufour

Radio-Canada a appris qu’Élections Québec a ouvert une enquête à la suite du dépôt d’une plainte par l’ex-mairesse de Saguenay, Josée Néron, à l’endroit de la mairesse actuelle, Julie Dufour.

Josée Néron confirme qu’elle a soumis son document à la Commission municipale du Québec (CMQ) il y a deux mois. La CMQ a transféré le dossier à Élections Québec puisque le motif touche la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.

L’ancienne mairesse reproche à Julie Dufour d’avoir enfreint la loi avant l’ouverture de la campagne électorale de 2021 en offrant un poste au sein de l’appareil municipal au conseiller Jean-Marc Crevier s’il se désistait de la mairie. À cette époque, M. Crevier songeait à briguer le poste de maire. Julie Dufour, qui était alors conseillère et présidente de l’arrondissement de Jonquière, s’apprêtait à annoncer qu’elle serait candidate, ce qu’elle a fait en février 2021.

Josée Néron a été mairesse de Saguenay de 2017 à 2021. Elle a terminé au second rang derrière Julie Dufour lors de la dernière élection municipale.

La mairesse nie

Pour sa part, Julie Dufour nie les faits allégués par Josée Néron et Jean-Marc Crevier. Elle assure qu’elle ne lui a jamais offert de poste et qu’elle n’a reçu aucun appel d’Élections Québec.

Par respect pour M. Crevier, je ne dirai rien , a-t-elle martelé à trois reprises, lorsqu’interrogée jeudi en fin de journée.

Jean-Marc Crevier corrobore

De son côté, Jean-Marc Crevier a corroboré les dires de Mme Néron.

Au cours d’une entrevue accordée à Radio-Canada jeudi, il a expliqué que Josée Néron, à qui il avait relaté à l’époque sa discussion avec Julie Dufour, était prête à déposer sa plainte au moment des faits allégués. Jean-Marc Crevier ne souhaitait pas qu’elle le fasse pour ne pas nuire à la campagne électorale à venir.

Moi j’étais en réflexion pour voir si je me représentais comme conseiller, mais j’avoue que j’avais réfléchi pendant quelques mois pour me présenter au poste de maire. Elle m’a dit : "Tu sais Jean-Marc, avec tout le bagage que tu as, si tu ne te présentais ni comme conseiller ni au poste de maire et c’est moi qui serais élue, je t’embaucherais deux ou trois jours par semaine pour négocier toutes les conventions collectives au niveau de la Ville" , a-t-il raconté.

Le conseiller municipal Jean-Marc Crevier

Je peux vous dire que je n’étais pas content. Je n’étais vraiment pas content. C’était très mal me connaître de m’offrir une affaire de même. Je suis sorti de là et j’étais insulté , a ajouté le syndicaliste de carrière qui a été réélu pour un second mandat comme conseiller municipal en novembre 2021.

Le conseiller Crevier a discuté avec un enquêteur d’Élections Québec à deux reprises.

Il me demande si c’est vrai, a-t-il poursuivi. Moi, je ne suis pas un menteur. C’est ça qui est arrivé et c’est vrai et je lui ai dit. Il m’a dit : "Moi, avec ce que vous me dites et me confirmez, c’est clair que pour moi, c’est assez sérieux pour faire une enquête."

Vendredi matin, Jean-Marc Crevier a contacté Élections Québec et a obtenu la confirmation que l’enquête était ouverte.

Carl Dufour mis au courant après la rencontre

Selon ce que rapporte M. Crevier, la discussion qu’il aurait eue avec Julie Dufour s’est faite à huis clos et personne d’autre n’était présent. Il raconte qu’il a refusé catégoriquement la proposition de l’aspirante à la mairie et qu’il lui a indiqué que ce genre de manœuvre était illégale. Au sortir de sa rencontre tenue au bureau d’arrondissement de Jonquière, il s’est confié à des collègues, dont le conseiller Carl Dufour. L’élu du district #5 confirme que Jean-Marc Crevier lui a relaté la discussion, mais il précise qu’il ne se souvient pas du poste que Julie Dufour lui aurait offert.

Carl Dufour, président de l'arrondissement de Jonquière et Jean-Marc Crevier, conseiller municipal.

Si Jean-Marc Crevier accepte d’en parler publiquement près de deux ans après les événements, c’est en raison du contexte actuel, où plusieurs élus sont éclaboussés par le procès de l’ex-directeur de la STS , Jean-Luc Roberge. Le climat est extrêmement tendu à l’heure actuelle à la table du conseil.

Ce que dit la Loi

La Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités parle d’elle-même. Selon l’article 590 de la Loi, commet une infraction quiconque, par lui-même ou par l’intermédiaire d’une autre personne, obtient ou tente d’obtenir qu’une personne pose sa candidature à un poste de membre du conseil, s’abstienne de le faire ou retire sa candidature en lui promettant ou en lui accordant quelque don, prêt, charge, emploi ou autre avantage ou en lui faisant des menaces .

Pour ce type d’infraction considérée comme une manœuvre électorale frauduleuse, les amendes prévues par la Loi vont de 5000 $ à 20 000 $.

S’il s’avère qu’Élections Québec statue que Julie Dufour a enfreint la loi, elle pourrait perdre ses droits électoraux pour une durée de cinq ans. Il lui serait notamment interdit de faire du travail de nature partisane, de voter et d’être candidate à une élection.

Si reconnue coupable, puisqu’elle est élue, elle serait déclarée inhabile à exercer la fonction de membre du conseil de toute municipalité, puisque la personne devient inéligible à être candidate à une élection .

Un précédent est survenu au Québec en 2020, alors que le maire de Saint-Jérôme, Stéphane Maher, a été reconnu coupable de cette infraction.