Important manque de plateaux sportifs pour le Club de soccer Boréal de Rouyn-Noranda

Le Club de soccer Boréal de Rouyn-Noranda pourrait refuser l'inscription de jeunes athlètes en raison du manque de plateaux sportifs.

L'organisation a appris en début de semaine que le Centre de service scolaire souhaite utiliser les gymnases de ses écoles primaires jusqu'à 19 heures.

C’est environ entre 40 à 50 % des plages de la semaine qui nous sont retirées. On serait repoussés à plus tard en soirée, mais pour nous ce n’est pas possible de faire terminer les jeunes à 21h30, 22 heures le soir , explique Sylvain Desnoyers, directeur général du Club de soccer Boréal.

Le Club a repoussé au 11 septembre le début de sa période d’inscription qui devait commencer la semaine prochaine, en espérant trouver des solutions.

L’organisation s’attendait à recevoir 500 inscriptions, mais pourrait devoir limiter le nombre d’athlètes à 350.

L’effet est domino. Ça impacte nos entraîneurs, on ne peut pas les multiplier la fin de semaine, ce sont les mêmes qui font la semaine et la fin de semaine donc si on ramène toutes nos activités la fin de semaine, on a vraiment un gros problème d’éducateurs. On réduit les groupes, on réduit peut-être aussi le nombre d’entraînements par semaine pour certaines catégories , ajoute M. Desnoyers.

Plaidoyer pour un complexe sportif

Cette situation remet de l’avant le manque de plateaux sportifs à Rouyn-Noranda et la nécessité de la construction d’un centre multisport selon Sylvain Desnoyers.

Tous les organismes sportifs de la ville sont d’accord pour dire que ça nous prend un centre multisports. Un terrain synthétique couvert pour le soccer, mais aussi pour le football l’ultimate Il y a plein de sports qui se jouent en gymnase en ce moment, qui occupent les gymnases, mais qui n’ont pas d'affaires dans un gymnase.

On fait le tour des villes au Québec : des dômes ou des complexes multisports, toutes les villes de notre envergure en ont un, même des plus petites villes. Ça fait mal.

Monsieur Desnoyers croit aussi que la Ville de Rouyn-Noranda pourrait reconsidérer le projet de dôme au-dessus d’un terrain synthétique. Le projet a été abandonné pour des raisons environnementales entre autres.

« Pour nous, le projet de dôme était très positif. Je pense qu’on n’est pas allé au fond même de la question. Oui c’est peut-être un plaster, mais un plaster de 10 ans peut-être ? Avoir un complexe sportif pour du soccer intérieur avant 10 ou 15 ans, je serais très surpris », conclut Sylvain Desnoyers qui ajoute que l’expertise des entreprises de la région pourrait être mise à profit pour rendre le projet moins polluant.