L’église torontoise qui accueillait des réfugiés doit leur fermer sa porte

L’une des premières églises à accueillir des demandeurs d’asile et des réfugiés à Toronto a dû fermer la porte à ces derniers cette semaine. L’église Revivaltime Tabernacle, à North York, accueillait plus de 200 migrants au plus fort de la crise des réfugiés.

Aujourd'hui, les cinq derniers nouveaux arrivants hébergés seront transférés dans des hôtels, explique Judith James, qui est pasteure à l’église Revivaltime Tabernacle.

L'établissement doit libérer l’espace puisqu’une école utilise les lieux, indique Judith James, et les élèves seront de retour en septembre.

C’est très difficile de fermer puisque des milliers de personnes cherchent un refuge , affirme Mme James.

La pasteure dénonce l’inaction de la Ville de Toronto durant la crise. La responsabilité de l’église est de s’assurer de pouvoir fournir un abri, mais ce n’est pas notre responsabilité d'accueillir des réfugiés alors que Toronto est une ville sanctuaire , affirme-t-elle.

Judith James, pasteure à l'église Revivaltime Tabernacle, affirme que les derniers réfugiés et demandeurs d'asile partiront vers des hôtels aujourd'hui. Photo : Radio-Canada

Au plus fort de la crise, 230 réfugiés et demandeurs d’asile dormaient à l’église Revivaltime Tabernacle, mais leur nombre a depuis diminué considérablement.

À un certain moment, la Ville est venue en aide aux migrants à l’église, puis elle a arrêté lorsqu’elle n'a plus jugé que c’était une urgence , selon Judith James.

L'église Revivaltime Tabernacle est située à North York et de nombreux réfugiés et demandeurs d'asile y ont séjourné durant l'été. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Evan Mitsui

Selon la travailleuse communautaire Lorraine Lam, beaucoup d’intervenants se demandent ce qu'il adviendra des demandeurs d’asile et des réfugiés lorsqu’ils devront quitter leur lieu d’hébergement temporaire, comme l’église Revivaltime Tabernacle. Nous vivons une crise et la Ville et les autres gouvernements ne fournissent que des solutions diachylon , dit-elle.

D’autres églises torontoises vivent actuellement des difficultés en raison de l’arrivée importante de migrants à leurs portes. D’après le pasteur Eddie Jjumba, de l’église Milliken Wesleyan Methodist, la situation à l’église Dominion Church, à laquelle il prête main-forte, est non maîtrisée .

Besoin de plus de fonds

250 espaces d’hébergement ont été ouverts et sont actuellement utilisés par les demandeurs d’asile et réfugiés qui ont dû quitter leurs hébergements temporaires, rappelle Lindsay Broadhead, responsable des communications pour la ville de Toronto.

Dans certains cas, il ne sera pas possible de trouver des hébergements, affirme-t-elle, soulignant que la Ville s’efforce à trouver des solutions.

C’est une bataille quotidienne. De plus en plus de personnes rejoignent la communauté torontoise et nous devons nous adapter aux différents types de sans-abrisme qui sévissent actuellement dans notre ville , indique-t-elle.

Lindsay Broadhead souligne que la Ville n’a plus d’argent et demande plus d’aide de la province et du gouvernement fédéral. Ce n'est pas le dossier de Toronto. Ce n'est pas un dossier municipal. Le logement et les refuges relèvent de la compétence provinciale et fédérale et nous avons besoin de leurs contributions pour résoudre ce problème , dit-elle.

Elle souligne l’aspect communautaire que les églises créent, qui font souvent d’elles l’option la plus sûre . Mais ce n’est pas une solution à long terme , rappelle-t-elle. Nous avons besoin d’aide pour les soutenir.

Avec les informations de Mirna Djukic et de CBC