Fête du Travail : les comportements à éviter au volant

Les longs week-ends comme celui de la fête du Travail sont propices aux accidents de la route et aux contrôles renforcés. Voici un rappel des consignes à respecter au volant et de leurs potentielles conséquences.

La division chargée de la sécurité des autoroutes de la Police provinciale de l'Ontario (PPO) a rappelé le 30 août sur X (anciennement Twitter) que les routes de l'Ontario enregistrent cette année près d’un décès par jour, soit 239 en 242 jours. Le total monte même à 267 en comptant ceux survenus sur les chemins ou sur l’eau.

Le week-end de la fête du Travail 2016 est à ce jour le plus mortel depuis le début du siècle avec 15 décès, dont 13 sur les routes. L'an dernier, ce total était porté à 5 morts, 100 retraits de permis et près de 9600 amendes. Depuis 2013, on compte 60 décès dont 47 sur la route pendant le week-end de la fête du Travail, soit une moyenne de 6 par an , détaille le sergent Kerry Schmidt, de la PPO .

Durant ce type de fin de semaine prolongée, la police renforce ses contrôles de l’alcoolémie dans le cadre de son programme Reduce Impaired Driving Everywhere ( RIDE ).

La vitesse, première cause d'accidents

Les excès de vitesse sont de loin la raison qui entraîne le plus de poursuites et d'accidents, mortels ou non. Lors du week-end de la fête du Travail 2022, 6232 des 9600 amendes étaient liées au dépassement des limites de vitesse.

La vitesse est toujours la première des causes d'amendes, d'accidents et de décès sur la route. (Photo d'archives)

De manière générale, la vitesse est impliquée dans le quart des collisions mortelles en Ontario, soit 91 décès en 2021.

Le téléphone et autres distractions

Moins visibles pour les policiers, les inattentions au volant, qui comprennent l'usage du téléphone, donnent lieu au plus petit nombre de contraventions parmi les 4 grands chefs d’accusation.

Pourtant, il s’agit du deuxième facteur d’accidents mortels, soit 18 % des collisions fatales. Un peu moins meurtrière que la vitesse (61 décès contre 91), l’inattention a été impliquée dans 6750 collisions en 2021, soit presque autant que les 8221 liées à la vitesse.

Après un accident lié à l'inattention, il est parfois difficile pour la PPO de savoir si le téléphone est en cause. (Photo d'archives)

Quelle est la part des cas où l'usage du téléphone est à l'origine du manque de concentration? On ne peut pas le savoir précisément, entre autres parce que les personnes fautives ne veulent pas l'admettre , répond le sergent Kelly Schmidt, qui souligne qu’il existe d’autres facteurs. Cela peut être une discussion, des personnes perdues dans leurs rêves, distraites par les panneaux…

Kerry Schmidt insiste sur le fait que, durant le week-end de la fête de Travail, la vigilance est encore plus de mise. Beaucoup de gens déménagent avant la rentrée. Beaucoup de personnes ont un véhicule rempli, une camionnette qui déborde.

Le policier insiste sur la nécessité de s'assurer que tout est bien attaché et qu'on connaît le degré d'achalandage des routes, car il y a plus de personnes qui partent à la journée et qui veulent être chez elles lundi avant la reprise.

La ceinture

Boucler sa ceinture est un geste anodin, parfois omis par négligence. Un manquement qui a conduit à 530 amendes lors du week-end de la fête du Travail en 2022. Pourtant, le défaut de port de la ceinture est impliqué dans 15 % des collisions mortelles, soit la troisième cause de décès.

Des automobilistes négligent encore de boucler leur ceinture de sécurité et cela peut mener à des drames, notamment sur de petits trajets. (Photo d'archives)

En 2021, la PPO a dénombré 47 décès liés à un défaut de port de ceinture dans la province.

L'alcool

L’alcool est compté avec les autres drogues dans un seul grand ensemble pour les conducteurs aux facultés affaiblies, pour un total de 169 amendes durant la fin de semaine de la fête du Travail de 2022. Dans le détail, toutefois, on remarque que l’excès de boisson représentait 6012 poursuites judiciaires contre des conducteurs en 2021, soit davantage que le cannabis, avec 4680 poursuites, lois fédérales et provinciales cumulées.

Il y a davantage d'amendes distribuées par la Police provinciale de l'Ontario pour abus d'alcool que pour abus de cannabis. (Photo d'archives)

Dépasser la limite d’alcool de 80 mg par 100 ml de sang conduit à une amende minimale de 1000 $. En cas de récidive, les sanctions minimales passent à 30 jours d’emprisonnement, puis à 120.

Les chefs d’accusation liés aux drogues et à l’alcool étaient en hausse de 8 % en 2021 par rapport à 2020 et à 2019, avec plus de 9500 personnes concernées.

Le cannabis et les autres drogues

Bien que légalisé en 2018, le cannabis est très strictement encadré au volant. Comme pour l’alcool, l'amende minimale est de 1000 $ en cas de dépassement de la limite.

La sanction est réduite si la quantité est comprise entre 2 et 5 ng de THC par ml de sang et si le conducteur fait une déclaration sommaire de culpabilité. Le seuil toléré baisse à 2,5 ng si le THC est combiné avec de l’alcool.

En raison de la classification commune de ces substances, il est difficile d’avoir une estimation du rôle de chacune dans les accidents liés aux drogues et à l'alcool. Elles ont été impliquées dans 2525 collisions en 2021 et dans 10 % des accidents mortels.

Les drogues et l'alcool ont été impliqués dans 10 % des accidents mortels en Ontario en 2021. Ils peuvent mener à la prison en cas de récidive. (Photo d'archives)

On note néanmoins que les drogues autres que le cannabis ont donné lieu à 7118 poursuites de conducteurs en 2021 selon la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, soit plus que pour l’alcool ou le cannabis.