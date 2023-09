Eau douce : des chercheuses africaines de passage à Winnipeg

Une équipe de cinq chercheuses qui étudient les Grands Lacs de l'Afrique sont de passage à Winnipeg, vendredi, afin de rencontrer certains de leurs homologues canadiens et partager leur expertise en matière de gestion des étendues d’eau douce.

Les chercheurs canadiens et africains se rencontrent au Centre de recherche sur les lacs expérimentaux de l'Institut international de développement durable (IIDD), basé à Winnipeg. Au cours de leur séjour, elles visiteront également la Région des lacs expérimentaux, un centre de recherche situé à Kenora, dans le nord de l’Ontario, et chapeauté par l’ IIDD .

Les membres de la délégation africaine sont toutes des expertes en matière de gestion des lacs d’eau douce, explique Elysée Nzigire Rutakaza, dans l’émission Le 6 à 9, vendredi matin.

La doctorante en biologie et chercheuse au Centre de recherche en hydrobiologie d’Uvira, en République démocratique du Congo et ses collègues sont spécialisées dans les Grands Lacs de l’est de l’Afrique.

Ces derniers recoupent pour plusieurs les frontières de plusieurs pays, explique-t-elle, ce qui occasionne des écarts dans la gestion de ces étendues d’eau. Les règles ne sont pas toujours les mêmes des deux côtés des pays , témoigne la chercheuse spécialiste des algues.

En plus d’un manque d’uniformité en matière de réglementation, d’autres menaces mobilisent les scientifiques. Certaines espèces envahissantes, comme la perche du Nil, la pollution, la surpêche, la pêche illégale et la gestion insuffisante ou absente invitent les chercheurs à partager leurs connaissances et leurs bonnes pratiques.

La réalité de l’Afrique n’est pas la même que celle de l’Amérique. [...] Nous sommes ici pour apporter notre expertise, mais aussi d’apprendre des gens qui travaillent ici.

Le Centre africain de recherche et d’éducation aquatiques, partenaire de l’ IIDD , permet à ces personnes de se retrouver ensemble pour pouvoir trouver des solutions pour la gestion de la pêche au sein de ces lacs et pour la protection et l’utilisation durable de nos ressources aquatiques et de nos Grands Lacs , affirme Elysée Nzigire Rutakaza.

En termes de gestion de l’eau douce, le contexte africain diffère du contexte américain , admet-elle. Elle estime toutefois qu’une collaboration avec des chercheurs canadiens permet d'apprendre les uns des autres et partager les expériences .

Avec ses 24 500 kilomètres carrés, le lac Winnipeg, au Manitoba, vient au dixième rang des étendues d'eau douce dans le monde en termes de superficie.

En 2011, une étude commandée par la province concluait que le lac courait de grands risques si rien n'était fait pour réduire sa teneur en phosphore.

Cet excès de phosphore accélère la prolifération de l'algue bleu-vert qui prive le plan d'eau d'oxygène et produit des toxines nocives.

Encourager les femmes scientifiques

Le programme African Women in Science, du Centre africain de recherche et d’éducation aquatiques, s'adresse aux jeunes chercheuses et professionnelles africaines de divers domaines d’expertise et de différents pays pour leur permettre d’apporter à la table leurs points de vue , rapporte Elysée Nzigire Rutakaza.

En Afrique, la femme c’est celle qui aide à avoir une sécurité alimentaire. Elle joue un très grand rôle dans notre économie et dans la famille , explique la scientifique.

On aimerait bien que les femmes scientifiques prennent la parole et puissent donner leur point de vue dans le cadre de la gestion des Grands Lacs est-africains , fait-elle valoir.

Avec des informations de Patricia Bitu-Tshikudi