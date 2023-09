Avec la majorité, le maire de Québec élimine deux voix anti-tram au conseil et met K.-O. les oppositions.

Presque deux ans après son arrivée à la tête de la Ville, le maire Bruno Marchand a fini par rallier suffisamment d'élus pour former un conseil municipal majoritaire.

Le passage des deux conseillers indépendants, Jean-François Gosselin et de Bianca Dussault, dans l'équipe de Québec forte et fière n'était qu'une question de temps. Même leur profonde opposition au projet de tramway ne semble jamais avoir été un obstacle majeur.

Personne n'est tombé en bas de sa chaise en apprenant que le mariage était chose faite. Jean-François Gosselin siégeait déjà au comité exécutif, comme membre associé, et les deux recrues votaient à l'occasion en faveur de décisions qui étaient liées au projet de tramway.

Il ne restait qu'un pas à franchir.

Bianca Dussault et Jean-François Gosselin font désormais partie de l'équipe du maire Bruno Marchand, Québec forte et fier.

S'opposer en silence

Le maire de Québec a parlé d'une grande journée et d'une excellente nouvelle pour qualifier l'arrivée de deux élus dans son équipe sans leur donner le droit de parole lors du point de presse.

Il a souligné leur abnégation et leur courage de faire passer les intérêts de la Ville avant les leurs.

Bruno Marchand n'a pas demandé aux nouveaux venus de renoncer à leurs convictions par rapport au tramway, mais il exige qu'ils cessent de le dire publiquement. Vous ne m'entendrez plus parler du tramway , a confirmé 24 heures plus tard l'élu de Sainte-Thérèse-de-Lisieux.

Jean-François Gosselin et Bianca Dussault pourront toujours exprimer leur désaccord, mais ils devront le faire en privé. Le jour d'un vote, ils devront approuver toutes les décisions qui seront soumises au conseil municipal.

Le maire Marchand vient d'éliminer deux voix discordantes à son projet. Deux voix essentielles pour assurer la suite des choses au conseil municipal.

La politique autrement , sauf si...

À partir d'aujourd'hui, Bruno Marchand et son équipe n'ont plus à négocier pour aller chercher l'adhésion de l'une ou de l'autre des oppositions. Ni pour un projet, comme le tramway, ni pour le budget. Il n'y aura plus de vote décisif.

Le maire s'engage à poursuivre le dialogue avec ses adversaires au besoin. Tant que les partis auront envie de construire, nous autres, on va être là , a-t-il promis.

Bruno Marchand affirme qu'il ne s'agit pas de la fin de la politique autrement qu'il avait mis en place au lendemain de l'élection. Alors minoritaire, il avait besoin de la collaboration de tous pour faire fonctionner la Ville.

Les oppositions perdent sur toute la ligne. Il n'y a plus de rapport de force.

Le maire de Québec peut régner sans elles.