Deux personnes arrêtées après la saisie de 8000 homards vivants à Moncton

Deux personnes de Saulnierville, en Nouvelle-Écosse, ont été arrêtées mercredi pour des infractions à la Loi sur les pêches à la suite de la saisie de homards vivants à Moncton, au Nouveau-Brunswick.

Les agents de Pêches et Océans Canada ont saisi 110 caisses contenant environ 8000 homards vivants.

Les fonctionnaires ont ramené les homards en Nouvelle-Écosse et les ont relâchés dans la mer près de Meteghan.

Le ministère n’a pas communiqué d’autres renseignements sur l'identité des personnes arrêtées puis relâchées ni sur l’endroit où les homards ont été pêchés.

Plus tôt cette semaine, Pêches et Océans Canada avait saisi 464 casiers dans les zones de pêche au homard 33 et 34 dans le sud de la Nouvelle-Écosse, où la saison commerciale est fermée.

Le ministère mène toujours une enquête et n’a pas encore porté d’accusations.