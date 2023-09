La Grande rencontre des arts médiatiques se déroule à Percé

La 8e Grande rencontre des arts médiatiques en Gaspésie s'est ouverte jeudi à Percé. L'événement, coproduit par le festival Les Percéides, offre de faire découvrir des prestations culturelles mettant la technologie de l’avant.

Les différentes expériences artistiques présentées sont basées sur le son et allient des prestations vivantes, des courts métrages expérimentaux et de nouvelles technologies.

Jeudi, un petit groupe a notamment pu faire le parcours sonore Ces corps d’eaux que nous sommes en bord de mer. L’expérience collective d’écoute se voulait un moyen pour réfléchir à l’eau qui circule dans le corps humain, comme l’explique l’artiste Simon Bélair.

On fait partie de la nature, mais on est composé de la nature et on répond aux mêmes lois qui ont organisé le monde autour de nous et justement les cours d'eau, donc tout ce qui est les bassins versants, les rivières et les océans , dit-il.

La Grande rencontre des arts médiatiques se targue d'être axée sur la recherche et la création.

On est vraiment différent des gros festivals de centres. Souvent les festivals des grandes villes, c'est tape-à-l'œil avec de grands moyens technologiques qui sont déployés, mais ici à Percé, on est plus sur le contenu et le conceptuel, tout en alliant la qualité artistique et la qualité technologique , estime Esther Bourdages, commissaire et programmatrice de la Grande rencontre.

L’artiste sonore, musicienne et compositrice de musique électronique, Rehab Hazgui, fera découvrir une rivière de Singapour à travers les sons qu’elle a recueillis sur place.

Mon travail, c'est de toucher la psychologie des personnes, de les ramener à un point où ils peuvent voyager à travers le son. Mon travail n'est pas de provoquer des émotions, mais les inciter à réfléchir par rapport au son qu'on entend dans notre environnement , décrit-elle.

L’artiste multidisciplinaire Laura Criollo Carrillo va créer une sculpture sur scène avec des matériaux réfléchissants pour représenter des phénomènes imperceptibles aux humains.

Je vais créer un objet pour parler un peu de ce processus de découverte quand on arrive dans un espace quand on est rien. On a pas de repère, mais avec le temps, on commence à marcher, découvrir et trouver des éléments intéressants , explique-t-elle.

Le festival se déroule jusqu'à dimanche.