Renouvellement de la flotte d’Autocars des Chutes

Les résidents de Rive-Sud qui prennent l'autobus sur les trajets de la Société de transport de Lévis (STLévis) dirigés par le sous-traitant Autocars des Chutes auront droit à une flotte entièrement renouvelée. L'entreprise vient de changer ses minibus en mars et de nouveaux grands autobus arriveront en février.

Dans le cadre de son contrat de 2022 avec la STLévis, Autocar des Chutes gère 14 véhicules, soit 6 autobus urbains de 12 m et 8 minibus.

Des usagers avaient signalé à Radio-Canada le piètre état de l’habitacle de certains des véhicules, partageant des photos et vidéos de fenêtres qui coulent et de corrosion. Des problématiques qui seront résolues avec l'acquisition des six nouveaux grands autobus, des Nova Bus LFS 2024.

Ouvrir en mode plein écran De l'eau ruisselle sur les murs d'un autobus opéré par Autocar des Chutes Photo : Radio-Canada

En ce moment, les autobus qui seront remplacés sont des modèles d’entre 2007 et 2010. Entre-temps, Sylvain Auger, président du Groupe Autobus Auger qui possède la division Autocar des Chutes, assure que l’état mécanique de ceux-ci sera maintenu et qu’il continuera d’être inspecté conformément aux dispositions du programme Propriétaire et exploitant de véhicules lourds et Programme entretien préventif de la SAAQ .

Sylvain Lévesque rappelle aussi qu’il est normal que de plus vieux véhicules soient exploités par des sociétés de transport. Il est important de rappeler qu’un autobus urbain de 12 m a une durée de vie minimale de 16 ans au Québec, qui est d’ailleurs requis par le MTMD dans le cas d’autobus recevant une subvention du gouvernement , écrit-il.

Retards et annulations à la STLévis

Des usagers de la STLévis ont aussi signalé à Radio-Canada des retards fréquents des autobus qui font un trajet entre les deux rives et même parfois les autobus ne passent tout simplement pas.

Ouvrir en mode plein écran Un autobus de la Société de transport de Lévis sur le campus de l'Université Laval. Photo : Radio-Canada

Michel Patry, le conseiller municipal de Taniata et vice-président de la STLévis, se défend en blâmant les chantiers routiers. Avec les travaux qui s'effectuent tant à Québec qu’à Lévis, c'est difficile de maintenir la fidélité à l’horaire , allègue-t-il.

Il rappelle aussi que l'objectif de plusieurs des travaux qui dérangent est justement d’assurer une plus grande fluidité du transport en commun, comme c’est le cas pour l'aménagement de voies réservées sur le boulevard Guillaume-Couture.