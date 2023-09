Duran Duran, Comment Debord et Beirut parmi les sorties musicales de la semaine 

Duran Duran qui annonce un album d’Halloween, le groupe québécois Comment Debord qui dévoile son deuxième opus et une nouvelle chanson de Beirut, troubadour américain du folk : voici un tour d’horizon des sorties musicales qui ont marqué la semaine.

Danse Macabre - Duran Duran

Quarante-cinq ans après sa formation, le groupe de new wave britannique Duran Duran a annoncé mercredi la sortie de son 16e album studio, Danse Macabre, prévue pour le 27 octobre prochain. Le groupe décrit ce nouvel opus comme la bande sonore originale de leur ultime fête d’Halloween .

L’album de 13 titres est un mélange de reprises de chansons d’artistes comme Billie Eilish (Bury A Friend), Talking Heads (Psycho Killer) et les Rolling Stones (Paint It Black), de nouvelles compositions et de versions retravaillées de certains classiques de Duran Duran. Un premier extrait a été dévoilé cette semaine, la chanson-titre Danse Macabre.

La genèse de l’album remonte à un concert à Las Vegas, le 31 octobre 2022, alors que Simon Le Bon, John Taylor, Nick Rhodes et Roger Taylor s’étaient déguisés pour performer dans un décor gothique parsemé de squelettes, de pierres tombales et de cercueils.

Il s’agit d’une folle fête d’Halloween. C’est censé être amusant!

Monde autour - Comment Debord

Rémi Gauvin et ses six collègues sont de retour trois ans après la sortie de leur premier album éponyme avec Monde autour.

On y aborde le temps qui passe, les amis qui commencent à devenir parents, le fait de voir ses proches prendre de l’âge, de profiter de la vie au maximum : une démarche qui s’inscrit dans l’observation du monde autour de soi , explique le groupe dans un communiqué.

Lettre d’amour à la langue québécoise et à ses expressions uniques, l’album se promène aisément entre country, disco, funk, rock, indie et folk.

Après un été à parcourir les festivals québécois, Comment Debord présentera son nouvel album le 3 novembre prochain au Club Soda à Montréal, à l’occasion de Coup de cœur francophone.

Keep Going Up - Timbaland, Nelly Furtado et Justin Timberland

Timbaland a collaboré à de nombreuses reprises avec Nelly Furtado et Justin Timberlake par le passé. Il a notamment produit les chansons Promiscuous et Say It Right de la chanteuse canadienne, ainsi que la plupart des titres de l’album FutureSex/LoveSounds de l’ancien chanteur de NSYNC.

En 2007, le producteur américain a d’ailleurs réuni les deux artistes sur Give It To Me, succès tiré de son album Shock Value qui cumule plus d’un milliard de visionnements sur YouTube.

Le trio se retrouve sur Keep Going Up, un concentré de pop nostalgique qui se veut un avant-goût du prochain microalbum de Timbaland à paraître cet automne.

So Many Plans - Beirut

Le chanteur et musicien américain Zach Condon, alias Beirut, nous fait voyager depuis des années avec son folk métissé qui est inspiré, selon la thématique de ses albums, des sonorités slaves, latino-américaines ou de la chanson française.

La chanson So Many Plans dévoilée mercredi est le premier extrait de son septième album studio à venir le 10 novembre, Hadsel, enregistré en Norvège sur une île du même nom.

Les rares heures d’ensoleillement exposaient l’inimaginable beauté des montagnes et des fjords, et les longues heures d’obscurité me remplissaient d’une excitation à peine contenue, a affirmé Beirut dans un communiqué. J’aime m’imaginer que le paysage est d’une façon ou d’une autre présent dans la musique.

Slow - Hologramme

À quelques semaines seulement de sa sortie, le producteur québécois Clément Leduc, alias Hologramme, a dévoilé un quatrième extrait de son nouvel album, Soledad opus 32 no.1.

Slow est une histoire d'amour discordante et déformée qu'on dirait sortie tout droit d'un rêve de David Lynch , explique-t-on dans un communiqué.

Plus percutantes et plus aventureuses, les réalisations d'Hologramme nous ont montré sa capacité à contrôler le son d'une manière très unique et précise, mais c'est la première fois qu'il nous montre sa voix comme plus qu'un simple instrument.