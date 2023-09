Edmonton : la communauté pakistanaise distribue 300 repas à des évacués des T.N.-O.

La communauté pakistanaise d'Edmonton se mobilise pour fournir des repas aux personnes évacuées des Territoires du Nord-Ouest à cause des feux de forêt sans précédent. De 300 repas fournis quotidiennement, les initiateurs visent désormais à distribuer 800 assiettes par jour.

Nazim Awan et Cynthia Mufandaedza ont été évacués de Yellowknife à Edmonton au début du mois d’août. Comme la plupart des personnes évacuées, ils se sont rendu compte qu'il leur était difficile, à partir de leur lieu d’hébergement, d’accéder aux ressources alimentaires, car celles-ci sont généralement concentrées dans le centre-ville.

M. Awan, qui est membre de la communauté musulmane de Yellowknife, a également constaté qu'il existait un besoin criant de repas halal et végétariens.

Certaines personnes m'ont contacté pour me dire qu'elles n'avaient pas mangé de repas substantiel depuis près de 24 heures , confie-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Nazim Awan est l'un des initiateurs de cet élan de soutien envers les personnes évacuées. Photo : Radio-Canada / Robert Holden/CBC

Élan de générosité

Il s'est alors adressé à des membres de la communauté pakistanaise d'Edmonton, dont il connaissait certains depuis près de 20 ans. En peu de temps, Nazim Awan et Cynthia Mufandaedza ont été étonnés par l’élan de générosité manifesté par des organisations locales et nationales.

Grâce notamment à la mobilisation à leurs côtés de Let's Help Society of Alberta et de divers groupes musulmans et de restaurants locaux, ils ont pu offrir 300 repas par jour aux personnes évacuées.

Cette semaine, Let's Help Society of Alberta a appris qu'elle avait reçu un don de 35 000 dollars de la part de l’antenne ténoise de l’organisme United Way.

Nous allons essayer d'augmenter le nombre de repas à partir de maintenant , promet Mubeen Ahmed, secrétaire général de la Let's Help Society of Alberta : nous aimerions porter ce chiffre à 800 [repas] .

De nombreuses personnes se sont portées volontaires pour livrer les repas dans les hôtels de la ville.

Les personnes évacuées se voient proposer une grande variété de plats, allant de la cuisine pakistanaise traditionnelle à la restauration rapide.

Il y a trop de sourires pour qu'on puisse les comptabiliser , se félicite Nazim Awan.

Avec les informations de Robert Holden