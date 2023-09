La maison d’édition Terre d’Accueil célèbre ses 5 ans

En 2018, Suzanne Kemenang fondait la maison d'édition Terre d’accueil qui publie des auteurs issus de l’immigration et vivant au Canada. Son but : renforcer la littérature francophone au Canada par des histoires et des mots de ceux venus d’ailleurs. Aujourd’hui, son institution célèbre cinq années au service des jeunes lecteurs et des adultes. Elle revient sur son parcours.

Quels sont les principaux défis auxquels vous avez été confrontés en cinq ans ?

Le principal défi est d’ordre financier. Le fait également de ne pas avoir de distributeur ne nous donne pas accès à certaines subventions.

La plupart des distributeurs sont au Québec. On n'en a pas en Ontario et on est dans un petit marché par rapport au Québec.

Publicité

On est appuyé par le Regroupement des éditeurs franco-canadiens dans nos démarches, mais on reste tout de même un petit client versus les plus gros du Québec. Donc, la priorité est toujours donnée aux éditeurs québécois au détriment des éditeurs franco-canadiens.

Les défis de vos débuts sont donc encore d’actualité. Quels sont les points positifs à signaler pour les cinq ans de la maison d’édition Terre d’Accueil ?

Nous participons à des événements littéraires, les salons du livre. Il y a beaucoup de bouche-à-oreille qui se fait. Les auteurs nous envoient naturellement des manuscrits. Nos efforts sur le terrain portent fruit. On n'a jamais fait d’appel pour obtenir des manuscrits.

Autre point positif : On a une première nomination à un prix littéraire. Il s’agit de l’autrice Elsie Suréna avec son recueil de poésie, Amours jaunies suivi de Miscellanées, qui a été finaliste du Prix Alain-Thomas au Salon du livre de Toronto.

Ouvrir en mode plein écran Suzanne Kemenang est originaire du Cameroun. Elle vit au Canada depuis 2007. Elle a vécu 9 ans à Montréal avant de s’installer en Ontario. Photo : Suzanne Kemenang

Le fait d’avoir été admis en 2021 au Regroupement des éditeurs franco-canadiens est aussi pour moi un point positif. Cela prouve qu’il y a quand même une légitimité et la reconnaissance de notre travail par nos pairs. Cela donne aussi une belle visibilité à la maison d’édition Terre d’Accueil.

Publicité

Dernier point positif : on a augmenté le rythme de publication. On est passé de 1 à 2 titres à 6 titres environ publiés par année, sans subvention, donc on poursuit les promotions. Les ventes suivent aussi. Pour finir, on passe au virage numérique. On a déjà commencé l’adaptation numérique de nos titres. Je pense que cet automne, ils seront disponibles parce qu’on a signé une entente avec un distributeur numérique.

Parlons chiffres. En 5 ans, combien de livres publiés ? Combien d’auteurs ?

En 5 ans, on a publié 13 titres de 12 auteurs. J’aime aussi ajouter 7 pays d’origine, dont Haïti, Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville, France, Belgique, car on parle d’auteurs venus d’ailleurs. On a récemment signé avec un auteur burundais et une autrice originaire du Sénégal.

L’année dernière, on a lancé deux collections : une collection de romans et nouvelles et une collection de poésie.

Vous avez vécu au Québec avant de vous installer en Ontario.

J’ai vécu à Montréal pendant neuf ans. Ensuite, en 2016, ma famille et moi, nous nous sommes installées à Mississauga. On y a vécu un an. Ensuite, nous nous sommes installées à Durham en 2017. Depuis, il y a une maison d’édition francophone dans la région.