Le Parti libéral du Manitoba veut mettre en place le vote préférentiel

Le chef du Parti libéral du Manitoba, Dougald Lamont, appelle à un renouvellement démocratique en proposant de modifier le mode de scrutin actuel par un vote préférentiel.

Si nous voulons un changement durable au Manitoba, nous devons changer notre façon de voter.

Le vote préférentiel permet à un électeur de voter pour plusieurs candidats selon un ordre de préférence.

Un électeur pourra inscrire son premier, deuxième et troisième choix. , explique le chef libéral.

L’objectif, selon lui, est qu’un candidat soit élu avec 50 % des voix plus un vote.

Il y a un [premier vote]. S’il n’y a pas de majorité, on redistribue les choix des électeurs. On le fait jusqu’à ce qu’il ne reste qu’un candidat avec une majorité de 50 % plus un dans une circonscription , expose-t-il.

Il croit qu’un tel mode de scrutin pourrait aider à mettre fin au vote stratégique , une technique selon laquelle des électeurs votent pour empêcher un parti de gagner plutôt que de voter pour leur parti favori.

Selon la Société historique du Manitoba, la province a déjà tenu une élection selon le vote préférentiel, en 1920, dans la circonscription de Winnipeg. Les bulletins de vote présentaient chaque candidat par ordre alphabétique. Les électeurs inscrivaient le numéro 1 à côté de leur premier choix, le numéro 2 à côté de leur deuxième choix, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'ils aient classé leurs préférences pour tous les candidats.

Actuellement, le Manitoba vote suivant le mode de scrutin majoritaire à un tour.

[Ce mode de scrutin] empêche les Manitobains de pouvoir voter pour le parti qu’ils veulent vraiment.

Dougald Lamont reconnaît que le vote préférentiel n’est pas le plus simple lorsqu’il s’agit du décompte des voix, mais il estime que les résultats sont plus représentatifs de l'opinion des électeurs.

C’est d’ailleurs une procédure de vote employée au sein des partis politiques, qui l’utilisent pour élire leur chef, note Dougald Lamont.

Lors de la dernière élection, plus de Manitobains sont restés chez eux que ceux ayant voté pour le parti gagnant. Cela montre bien qu'il est nécessaire de faire participer les Manitobains au processus politique.

Avec des informations de Lindsay Gueï.