Dernier week-end pour boire de l’alcool sur les plages de Vancouver

Le projet pilote permettant de boire de l'alcool sur sept plages de Vancouver prendra fin au terme du long week-end de la fête du Travail.

À compter du 4 septembre, il sera de nouveau interdit de consommer des boissons alcoolisées sur les plages Jericho, Trout Lake, Kitsilano, Locarno, New Brighton, Spanish Banks et Second Beach, dans le parc Stanley.

La Commission des parcs de Vancouver doit examiner les conclusions du projet pilote, notamment les commentaires du public et du personnel responsable du maintien de la sécurité et de la propreté des lieux .

Les résultats seront transmis au conseil municipal à une date ultérieure pour éclairer la prise de décision future concernant la consommation d'alcool sur les plages.

Publicité

Le projet pilote a été voté en avril dernier.

Toujours possible de boire dans plusieurs parcs

Durant les saisons estivales de 2021 et de 2022, les produits alcoolisés avaient été permis temporairement dans une vingtaine de parcs de la métropole.

La Commission des parcs de Vancouver a étendu cette permission à une quarantaine de parcs de la ville de façon permanente, pour certains, toute l’année, et pour d’autres, seulement durant l’été.