La grève est évitée au campus universitaire de Moncton

Les employés de soutien du campus universitaire de Moncton ont ratifié l’entente en vue d’un nouveau contrat de travail, vendredi. La grève est donc évitée, à quelques jours de la rentrée universitaire.

Selon, Joël Michaud, le négociateur pour l' AEUM , 89 % des membres se sont prononcés en faveur. Cette association représente environ 200 salariés de soutien administratif, d’entretien et de métiers au campus de Moncton.

Ils recevront une augmentation salariale de 16 % en moyenne sur 4 ans , a indiqué Joël Michaud par courriel.

Dans une déclaration écrite, le recteur et vice-chancelier Dr Denis Prud’homme, affirme que cette stabilité nous permet d’assurer une expérience étudiante de qualité et s’inscrit dans notre stratégie d’assurer un milieu de vie sain, stimulant et bienveillant à l’ensemble de la communauté universitaire .

L’administration de l’Université soumettra l’entente pour l’approbation du Conseil de l’Université lors de sa prochaine réunion le 23 septembre, à Edmundston.

Plus tôt cette semaine, les employés ont rejeté massivement, à 80 %, l’entente de principe survenue samedi avec l’Université de Moncton.