L’envie de sensualité de Catherine Ringer

Catherine Ringer sera de passage au Festival international de littérature, à Montréal, les 20 et 21 septembre, pour présenter L’érotisme de vivre, spectacle dans lequel elle reprend les poèmes intimes d’une amie de son père. En vue de ses prestations, l’icône de la chanson française a refait le fil de sa vie, mercredi, à l’émission Les grands entretiens.

À 65 ans, Catherine Ringer n’a rien perdu de la fougue qui a fait son succès avec le duo Les Rita Mitsouko, qu’elle a formé avec son conjoint Fred Chichin en 1980. Rapidement, elle s’était révélée au public comme une artiste complètement investie sur scène.

Je me sens libre et à mon aise sur scène, a-t-elle raconté à l'animateur Stéphane Leclair. Je me sens rentrer dans le cadre de l’imaginaire pour faire plaisir aux gens qui sont en face, les émouvoir, communiquer des émotions variées.

Une enfance devant les photographes

Il faut dire que Catherine Ringer a été exposée à l'œil du public très jeune. Issue d’une famille modeste, elle a été enfant mannequin pour mettre du beurre sur les épinards , dit-elle, c'est-à-dire pour aider ses parents à payer les factures.

Les jeudis, elle se rendait à des séances photos pour faire la promotion de marques pour enfants. Ça m’a appris à être devant un objectif, à sourire, à faire des grimaces ou à faire l’enfant.

Son adolescence a été largement plus difficile. Elle a quitté la maison familiale à 13 ans sous l’emprise d’un pervers narcissique , qui lui a fait vivre plein de choses sexuellement très désagréables . Elle s’est ouverte sur cette expérience pour la première fois avec le mouvement #MoiAussi, en 2017.

Catherine Ringer en spectacle à la cérémonie des César en 2021.

Retrouver l'érotisme

Encore aujourd’hui, évoquer ces souvenirs semble douloureux. Mais ils lui rappellent aussi pourquoi elle a envie de parler de sensualité et d’érotisme dans son spectacle L’érotisme de vivre, qui sera présenté au Festival international de littérature à Montréal.

Accompagnée au piano par Grégoire Hetzel, elle lira et chantera la poésie de la poète Alice Mendelson, une amie de son père (le peintre Sam Ringer) aujourd’hui âgée de 97 ans. Des textes qui parlent de sensualité, de fantasmes et de la liberté de femme, et qui ont été écrits entre 1947 et 2021.

Catherine Ringer n’a rencontré Alice Mendelson que bien après le décès de son père, en 1986, car celui-ci gardait sa vie familiale et sa vie artistique complètement séparées. Mais depuis leur rencontre, les deux femmes ont développé une relation d’amitié.

La chanteuse s’est même réfugiée chez Alice Mendelson pour écrire les paroles des chansons de son album Chroniques et fantaisies (2017).

Catherine Ringer a lancé son album «Chroniques et fantaisies» en 2007.

De paroles et de musique

Catherine Ringer dément d’ailleurs une rumeur persistante selon laquelle c'est elle qui écrivait les paroles des chansons des Rita Mitsouko, et Fred Chinchin, la musique.

Nos succès Marcia Baïla, Andy, C’est comme ça, il y a la patte des deux, complètement. Dans C'est comme ça, je fais la basse, et j’ai trouvé le rythme [du refrain].

C’est quelque chose dont j’ai souffert longtemps, car j’avais envie que les gens sachent que je suis musicienne aussi , a-t-elle ajouté.

Pour écouter l’entrevue complète de Stéphane Leclair avec Catherine Ringer, durant laquelle la chanteuse parle de ses premières expériences de théâtre expérimental, de la naissance des Rita Mitsouko et de l’influence de son père, rendez-vous sur Radio-Canada OHdio.