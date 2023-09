Le secteur pétrolier et gazier pourrait augmenter sa production et réduire ses émissions

Le secteur pétrolier et gazier du Canada cite de nouveaux chiffres du gouvernement qui, selon lui, prouvent que l’industrie peut augmenter sa production tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre.

Dans son analyse (Nouvelle fenêtre), l’Association canadienne des producteurs pétroliers (ACPP) soutient que ces données fédérales en matière de production et d’émission démontrent que les émissions de GES provenant du pétrole conventionnel et du gaz naturel ont chuté de 24 % au cours de la dernière décennie.

Les producteurs canadiens conventionnels démontrent que nous pouvons accroître la production d’énergie pour régler le problème d’insécurité énergétique tout en réduisant les émissions , souligne dans un communiqué Lisa Baiton, présidente et chef de la direction de l’ ACPP.

Durant la décennie étudiée, entre 2012 et 2021, la production canadienne de pétrole conventionnel a diminué de 9 %, alors que les émissions provenant de la production ont été réduites de 27 %.

Pour ce qui est du gaz naturel, les émissions totales de CO2 ont diminué de 22 % alors que la production a augmenté de 35 %. Les producteurs de gaz naturel ont également réduit de 38 % leurs émissions de méthane, un gaz à effet de serre particulièrement néfaste.

L’analyse de l’ ACPP ne tient pas compte des sables bitumineux, qui représentaient 65 % de la production totale de pétrole au Canada au début de 2023 et qui, selon certaines études, génèrent 2,2 fois plus d’émissions par baril que le pétrole brut moyen extrait en Amérique du Nord.

Cependant, un rapport de S&P Global (Nouvelle fenêtre) (en anglais) publié plus tôt ce mois-ci indiquait que les émissions absolues de gaz à effet de serre provenant de la production canadienne de sables bitumineux étaient stables en 2022, même si la production totale avait fait un gain de plus de 50 000 barils par jour d’une année à l’autre.

Plafond sur les émissions de gaz à effet de serre

Cet automne, Ottawa devrait dévoiler son plafond pour les émissions du secteur pétrolier et gazier, auquel s’opposent de façon générale l’industrie et le gouvernement albertain, la plus grande province productrice de pétrole au Canada.

Julia Levin, codirectrice pour l’organisme Environmental Defence, souligne que l’opposition de l’industrie face au plafond d’émission de gaz à effet de serre illustre son manque de confiance en sa capacité à réduire ses émissions à long terme.

Si vous dites pouvoir augmenter la production tout en réduisant les émissions, vous devriez accueillir le plafond sur les émissions.

Elle ajoute qu’un bon nombre d’études indépendantes mettent en doute la façon dont les industries gazières et pétrolières comptabilisent leurs émissions de méthane et rapportent ces informations au gouvernement.

Une étude publiée plus tôt cette année (Nouvelle fenêtre) (en anglais) dans la revue Environmental Science and Technology a conclu que des installations de pétrole lourd en Saskatchewan rejetaient près de quatre fois plus de gaz que ce que les sociétés avaient déclaré au gouvernement.

Kevin Birn, vice-président et analyste en chef des marchés pétroliers canadiens chez S&P Global, affirme qu’il y a actuellement une certaine incertitude quant à la meilleure façon de mesurer et de comptabiliser les émissions de méthane.

Toutefois, il souligne que cela n’enlève rien au fait que les émissions du secteur ont diminué.

M. Birn indique que c’est la première année où les émissions totales du secteur des sables bitumineux n’ont pas augmenté, excluant toute perturbation importante du marché qui a entraîné une baisse de la production.

Bien qu’il mentionne que les émissions globales du secteur commenceront probablement à augmenter de nouveau dans les prochaines années en raison de l’augmentation de la production, les chiffres semblent indiquer que les émissions des sables bitumineux pourraient atteindre un sommet plus tôt que prévu, et à un niveau plus bas que ce qui avait été estimé précédemment.

