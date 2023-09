Une infirmière auxiliaire qui a utilisé la carte de crédit d’une patiente radiée 9 mois

Une infirmière auxiliaire de la région de Québec qui a utilisé à 11 reprises la carte de crédit volée d’une patiente de 90 ans en perte d’autonomie écope d’une radiation de 9 mois.

En mars dernier, le syndic de l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec a déposé une plainte disciplinaire contre Marie-Josée Morin pour avoir commis une infraction criminelle en lien avec l’exercice de sa profession.

Le 10 décembre 2020, l’infirmière auxiliaire a été reconnue coupable d’avoir utilisé une carte de crédit tout en sachant qu’elle avait été volée, commettant ainsi l’acte prévu à l’article 342 (1) c) e) du Code criminel.

Ouvrir en mode plein écran La victime habitait dans une résidence privée hébergeant des personnes aînées vulnérables et en perte d’autonomie. (Photo d’archives) Photo : getty images/istockphoto / Heiko Küverling

Les faits lui étant reprochés remontent à l’été 2018 et se sont produits dans une résidence privée pour personnes âgées de Boischatel, près de Québec, où elle venait de commencer un nouvel emploi.

Publicité

Dans les jours suivant son arrivée à la résidence, une collègue de Marie-Josée Morin lui a remis une carte de crédit qu’elle avait volée à une patiente de 90 ans non autonome dont les finances étaient gérées par sa fille.

11 transactions en 5 jours

L’infirmière auxiliaire a accepté la carte sans se questionner sur sa provenance et sans chercher à savoir qui en était le propriétaire. Entre le 25 et le 29 août 2018, elle a effectué 11 transactions à l’aide de la carte de crédit pour des achats totalisant 536,42 $.

Le 30 août, l’institution financière de la victime a contacté sa fille concernant des transactions suspectes réalisées avec la carte. C’est à ce moment que la fille a constaté que la carte de crédit n’était plus dans la chambre de sa mère.

Ouvrir en mode plein écran Dans sa décision, le conseil de discipline a souligné à plusieurs reprises que l’infraction avait été commise à l’endroit d’une résidente vulnérable et non autonome. (Photo d’archives) Photo : iStock

Elle a informé le propriétaire de la résidence, qui a à son tour téléphoné à la police. L’enquête a mené au congédiement rapide de l’employée et au dépôt, quelques mois plus tard, d’accusations criminelles à son endroit.

Publicité

Condamnation

Le 29 novembre 2021, près d’un an après avoir été reconnue coupable, Marie-Josée Morin a été condamnée à une peine d’emprisonnement de six mois assortie d’une période de probation de deux ans.

La victime étant décédée depuis la commission de l’infraction, le juge de la Cour du Québec Bernard Lemieux a ordonné à l’infirmière auxiliaire de dédommager sa fille du montant de 536,42 $ dans un délai d’un an.

Au Québec, le Code des professions autorise le syndic d’un ordre professionnel à saisir le conseil de discipline lorsqu’un de ses membres a été reconnu coupable d’une infraction criminelle. C’est ce qui a mené à la plainte du syndic de l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires.

Ouvrir en mode plein écran Au moment des faits, Marie-Josée Morin était âgée de 42 ans et possédait trois années d’expérience en tant que membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec. (Photo d’archives) Photo : iStock / FabioBalbi

Le conseil de discipline de l’Ordre a déterminé que l’infraction pour laquelle Marie-Josée Morin a été reconnue coupable a un lien avec l’exercice de la profession d’infirmière auxiliaire.

Acte grave

L’infraction commise par l’intimée d’avoir utilisé une carte de crédit obtenue par la commission d’un acte criminel est objectivement grave [...] et est contraire aux valeurs de la profession qui commandent d’agir avec intégrité, honnêteté et probité et de respecter la dignité des personnes à qui l’infirmière auxiliaire rend des services , peut-on lire dans la décision de l’organe disciplinaire.

Par son comportement, l’intimée abuse de la vulnérabilité de la victime qui est une personne âgée de 90 ans, en perte d’autonomie et dont la résidence est son milieu de vie.

Prenant en considération différents facteurs aggravants, dont le refus de l’intimée de collaborer au processus disciplinaire et la préméditation des transactions effectuées à l’aide de la carte de crédit, le conseil de discipline lui a imposé, le 15 août dernier, une période de radiation temporaire de neuf mois.

Ouvrir en mode plein écran Sans l’appel de l’institution financière à la fille de la victime, les conséquences pour cette dernière «auraient pu être encore plus graves», écrit le conseil dans sa décision. (Photo d’archives) Photo : iStock

La radiation ne deviendra exécutoire qu’au moment de la réinscription de Marie-Josée Morin au tableau de l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec. Elle n’y est plus inscrite depuis le 31 mars 2022.

Le conseil de discipline anticipe un risque de récidive élevé si l’intimée se réinscrit au tableau de l’Ordre. Il souligne ses nombreux antécédents criminels et le fait qu’elle était sous probation pour des méfaits publics au moment de l’infraction.