Les agriculteurs du Sud-Ouest constatent des rendements plus faibles et des cultures endommagées à l'approche de la saison des récoltes. Après le mois de mai le plus sec en 150 ans dans le comté d'Essex, certaines cultures sont maintenant inondées.

À peu près 20 % de mes récoltes sont endommagées , explique Steve Bouchard, agriculteur dans le comté d’Essex.

M. Bouchard cultive toutes sortes de légumes depuis des décennies.

Toutes mes tomates et toutes mes patates sont en dessous de l'eau. Elles sont pourries.

Il se dit chanceux tout de même, car les températures et les fortes précipitations sont intervenues alors qu’il avait au moins fini de récolter une bonne partie de ses oignons et fèves.

Jonathan Busiku se spécialise dans la culture des produits typiquement africains dans le même comté d'Essex. Ses champs n’ont pas échappé à la colère de dame nature.

Ouvrir en mode plein écran M.Busiku affirme avoir perdu 100 % de certaines plantes, notamment le radis et le maïs en raison de la chaleur. Photo : Soumis par Kasereka Busiku

Personnellement je dirai que j’ai perdu entre 30 % de mes principales plantes

M. Bouchard affirme qu’il observe dans ses champs de l'eau des pluies qui atteignent au moins 15 centimètres.

Publicité

Faible rendement du blé et du soja à London

Selon Peter Johnson, agronome et animateur de Wheat Pete's Word, la météo a été incroyablement difficile pour l'ensemble des agriculteurs dans la région au moment des récoltes.

La qualité a été vraiment affectée , fait remarquer M. Johnson.

Selon lui, même les sols de meilleure qualité ont également produit des rendements de blé inférieurs à la moyenne.

Il affirme que certains agriculteurs ont signalé jusqu'à 43 centimètres d’eau de pluie, soit l'équivalent de six mois de précipitations normales dans la région.

Les champs de soja n'ont pas également été épargnés. Selon M. Johnson, les conditions humides combinées à l'humidité ont fait de la maladie de la moisissure blanche un phénomène courant sur les cultures, réduisant ainsi les rendements dans leur ensemble.

Des champs de maïs endommagés

De fortes pluies ont endommagé le maïs sucré dans une bonne partie des champs à Thamesdale Sweet Corn à London, explique Bruce Johnson, cultivateur.

Publicité

Nous devrons avoir énormément de chaleur en septembre ou nous devrons payer cher pour sécher le maïs en entrepôt , dit-il.

Le compactage du sol dû aux fortes pluies est un autre facteur qui l'inquiète, car il peut entraîner une baisse des rendements en raison d'une mauvaise croissance des racines du maïs au cours des saisons à venir.

Selon Jennifer Pfenning, une productrice de légumes à New Hamburg et présidente du Syndicat national des agriculteurs, la situation était mitigée pour sa ferme.

Nous avons des zones humides dans les champs où les récoltes ont été en partie noyées.

Ouvrir en mode plein écran Selon Jenn Pfenning, elle ne saura pas l'ampleur des dégâts que les fortes pluies récentes ont causés à ses cultures de légumes avant la récolte en octobre. Photo : Avec Autorisation de Jennifer Pfenning)

Lorsque nous les arrachons, les racines pourraient pourrir. Elles pourraient également n'avoir aucune durée de conservation, car lorsque le sol est complètement saturé, cela a un impact sur la biologie du sol et sur la façon dont le produit se conserve , explique-t-elle.

Selon M. Johnson, les agriculteurs espèrent un meilleur mois de septembre pour que les cultures, notamment du maïs, arrivent à leur pleine maturité.

En 2019, les agriculteurs se trouvaient dans une situation similaire, mais un mélange de températures constamment élevées et de nuits chaudes a changé la situation et permis une récolte normale.

Avec les informations de Gabriel Nikundana et de CBC