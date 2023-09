Le débat au procès tant attendu de Nicolas Daigle et Massimo Siciliano, deux ex-coéquipiers des Tigres de Victoriaville, s'amorce mardi au palais de justice de Québec avec l'audition des requêtes préliminaires.

Accusés d'agression sexuelle et de production d'une vidéo à l'insu de la plaignante de 17 ans, les deux anciens joueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) contestent la saisie de leur téléphone cellulaire et veulent pouvoir questionner le comportement sexuel de la présumée victime.

Leur procès, qui s'échelonnera sur une quinzaine de jours répartis jusqu'à la fin d'octobre, doit faire la lumière sur des événements survenus à l'hôtel Entourage sur-le-Lac de Lac-Beauport, où l'équipe séjournait pendant les séries éliminatoires de juin 2021.

La nuit de l'agression alléguée, les Tigres célébraient leur conquête de la Coupe du Président, qu'ils venaient de remporter au Centre Vidéotron.

Les Tigres lors de leur victoire. En raison de la pandémie, la Ligue avait tenu ses séries éliminatoires dans une « bulle » au Centre Vidéotron.

Le directeur général de l'équipe, Kevin Cloutier, figure sur la liste des témoins de la poursuite dans un document de la Cour du Québec préparé en prévision du procès.

Le formulaire indique que le DG des Tigres a vu la vidéo et qu'il témoignera de ses échanges avec Nicolas Daigle lors de la soirée de l'agression . Il est aussi précisé qu'il a écouté les enregistrements faits par Massimo .

Le directeur général des Tigres, Kevin Cloutier.

La poursuite doit aussi faire entendre Caroline Hamel, la mère du capitaine de l'équipe, Maxime Pellerin. Ce dernier est aussi le fils du président des Tigres, Charles Pellerin.

Selon le document judiciaire, Mme Hamel aurait demandé à une employée de l'hôtel si c'était son fils sur la vidéo .

Elle aurait vu les images et aurait dit de supprimer ça , peut-on lire dans le résumé intitulé conférence préparatoire à un procès . Les informations inscrites dans le document sont des allégations dont la preuve reste à faire devant le tribunal lors du procès.

Contenu des cellulaires

La poursuite espère déposer en preuve le contenu des cellulaires de Daigle et Siciliano, aujourd'hui âgés de 20 et 21 ans.

Leurs avocats contestent cependant la saisie – sans mandat – des appareils, à la suite de leur arrestation. Ils comptent démontrer que ces saisies sont illégales et abusives , en contravention avec la Charte canadienne des droits et liberté.

Nicolas Daigle ( #17) alors qu'il s'alignait avec les Tigres de Victoriaville. Tout comme Massimo Siciliano, il a été suspendu après son arrestation.

Dans leur requête, les avocats conviennent que les autorités peuvent réaliser des saisies sans avoir obtenu un mandat, mais sous certaines conditions. Ils reprochent toutefois aux policiers de ne pas avoir respecté les règles.

Les policiers ne se sont jamais assurés que le requérant comprenait qu'ils comptaient utiliser son portable dans une enquête criminelle et afin d'amasser de la preuve contre lui , écrivent les procureurs de la défense, citant de la jurisprudence.

L'avocat de Massimo Siciliano, Me Charles Levasseur

Les enquêteurs ont par la suite obtenu des mandats pour accéder au contenu des appareils. Les avocats de Daigle et Siciliano résument la situation ainsi :

Les policiers ont jugé qu'ils devaient obtenir une autorisation judiciaire pour vérifier le contenu, mais pas pour obtenir le contenant

Dans leur requête, les avocats de la défense insistent sur la protection de la vie privée alors qu'un téléphone cellulaire peut contenir une quantité astronomique de données et d'informations personnelles .

120 millions d'Apollo 11

Pour démontrer la véracité de cette réalité, il est amusant de noter qu'un iPhone 13, commercialisé comme étant un téléphone cellulaire, est 100 000 fois plus puissant que les ordinateurs d'Apollo 11, mission ayant mis le premier homme sur la Lune , illustrent-ils.

En 50 ans, la technologie a évolué au point où un simple iPhone pourrait être utilisé pour conduire 120 millions de vaisseaux Apollo de la Terre à la Lune en même temps

Selon les procureurs des hockeyeurs, puisqu'une infime partie des données contenues dans un appareil peut s'avérer pertinente à une enquête, la saisie de l'ensemble des données contenues dans un téléphone cellulaire mène tout droit à un abus .

Comportement sexuel

Le juge devra également déterminer si la défense pourra faire allusion au comportement sexuel de la présumée victime. Le Code criminel balise l'administration d'une telle preuve qui doit être pertinente au débat, tout en respectant la dignité et la vie privée de la plaignante.

L'hôtel Entourage sur-le-Lac à Lac Beauport. La plaignante était une employée de l'établissement, au moment des gestes reprochés à Daigle et Siciliano.

Les médias n'ont pas le droit de divulguer le contenu d'une telle requête qui a d'ailleurs été placée sous scellés. Dans leur autre requête visant l'exclusion de la preuve cellulaire, les avocats donnent quand même une idée de la défense qu'ils pourraient présenter, alors que le consentement de la plaignante sera au cœur du débat.

Ils y indiquent que l'adolescente, une employée de l'hôtel lors des événements, aurait entretenu des contacts par messagerie électronique avec des joueurs des Tigres malgré l'interdiction émise par son employeur .

C'est le juge Thomas Jacques qui entendra la cause. On le voit ici alors qu'il était avocat, en 2019.

Après l'audition des requêtes préliminaires cette semaine, la Cour du Québec a prévu 11 jours d'audience au mois d'octobre pour présenter la preuve au juge Thomas Jacques.

Me Pénélope Lemay Provencher et Me Michel Lebrun représentent Nicolas Daigle, alors que Me Charles Levasseur est l'avocat de Massimo Siciliano.

Me Michel Bérubé du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) exposera la preuve de la poursuite.