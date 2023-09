La régie de la santé de la Nouvelle-Écosse soupçonne que plusieurs décès récents soient associés à une éclosion de légionellose à New Glasgow.

Cet été, 10 cas confirmés par des tests en laboratoire et 22 cas suspectés de maladie du légionnaire — la forme la plus grave de la légionellose — ont été identifiés à New Glasgow.

Certains résidents d'un centre de soins pour personnes âgées de cette région ont été hospitalisés en juillet, souffrant de graves problèmes respiratoires causés par cette maladie.

L'éclosion est terminée

Le 29 août, la santé publique en Nouvelle-Écosse a déclaré que l'éclosion de légionellose à New Glasgow était terminée, car aucun nouveau cas n'avait été découvert depuis plusieurs semaines.

Les responsables de santé publique avaient toutefois indiqué plus tôt en août qu’ils avaient été incapables de déterminer la source de l’éclosion.

Certains cas ont été détectés au Glen Haven Manor, un établissement de soins de longue durée. La bactérie qui cause la légionellose a aussi été trouvée le 3 août dans une tour de refroidissement à l'hôpital Aberdeen. La tour a depuis été débarrassée de la bactérie et ne cause plus de danger.

Dans un courriel cette semaine, la régie de la santé de la province n’a pas précisé le nombre de décès qu’elle soupçonne être associé à cette éclosion.

Publicité

Elle dit que la mort de certaines personnes a pu être causée directement par la bactérie Legionella pneumophila, ou indirectement après que la bactérie eut aggravé certaines maladies chroniques dont souffraient ces individus.

La légionellose est une infection causée par la respiration de gouttelettes d’eau contaminée par la bactérie Legionella pneumophila. Les infections sont souvent causées par les tours de refroidissement, les chauffe-eau, les douches ou des appareils de thérapie respiratoire.

La maladie ne se transmet pas d’une personne à l’autre. Les symptômes peuvent inclure de la fièvre, une toux sèche et de la détresse respiratoire. Elle peut être soignée par antibiotiques, mais aussi causer la mort dans une minorité de cas.

Avec les informations de La Presse canadienne et CBC