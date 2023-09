Un nouveau centre de traitement des dépendances ouvre à Campbellton

Un nouveau centre de traitement des dépendances, construit au coût de 24,5 millions $, ouvre ses portes à Campbellton au Nouveau-Brunswick. Le Centre Espoir et Équilibre est géré par le Réseau de santé Vitalité.

Cette ouverture survient alors que le Réseau de Santé Horizon n’a toujours pas rouvert son centre de traitement des dépendances à Moncton, fermé depuis le début juillet, en raison d’un manque continu de personnel infirmier.

Ouvrir en mode plein écran L'affiche à l'entrée du Centre Espoir et Équilibre à Campbellton, construit au coût de 24,5 millions $. Photo : Radio-Canada

Opérationnel depuis juin, ce nouveau Centre Espoir et Équilibre a été lancé officiellement vendredi matin, au Centre hospitalier régional de Campbellton, devant une centaine de personnes réunies devant la bâtisse qui abritait jadis le Centre d'excellence pour jeunes.

Le centre de Campbellton est doté d’un mandat provincial. Il offrira des services de traitement des dépendances, y compris un programme de traitement des troubles concomitants – comme des troubles de santé mentale – et un programme de désintoxication.

C’est une fierté et une reconnaissance pour toutes les équipes qui ont travaillé fort depuis deux ans pour la construction de cet édifice, mais aussi pour la mise en place de la programmation clinique pour nos patients. C’est un bel accomplissement , a souligné la Dr France Desrosiers, PDG du Réseau de santé Vitalité.

Le nombre de lits dédiés aux patients souffrant de troubles concomitants passera de 12 à 18.

Le programme est réservé pour les patients souffrant d’un problème de consommation et/ou de jeu. Ils pourront bénéficier d’un séjour allant de 35 à 90 jours.

Ouvrir en mode plein écran Le Centre Espoir et Équilibre à Campbellton bénéficie de tous les services, dont un gymnase. Photo : Radio-Canada

Le Réseau de santé Vitalité promet un service multidisciplinaire et bilingue sur les lieux. Il veillera au développement des plans d’intervention individualisés. Ça inclut l’offre de services de soutien, la mise en place de stratégies de réduction du risque de rechute ou le retour dans la communauté.

La Dre Desrosiers a également mentionné que le défi de la main-d’œuvre en santé mentale ne constitue pas un défi majeur pour le centre de Campbellton, contrairement à d’autres secteurs.

Ouvrir en mode plein écran Le Centre Espoir et Équilibre à Campbellton bénéficie de tous les services. Photo : Radio-Canada

Le Centre Espoir et Équilibre compte aussi six lits pour le programme de désintoxication. Il est offert aux personnes ayant un problème de substance et vise la supervision médicale d’un sevrage d’une durée de sept à 10 jours.

Le nouvel édifice comprend 24 chambres individuelles, des salles familiales, une cafétéria, des salles de thérapie, un gymnase, une salle de jeux, un espace multiculturel, des espaces extérieurs et une salle de purification de la fumée.

Ouvrir en mode plein écran La réception du Centre Espoir et Équilibre à Campbellton. Photo : Radio-Canada

La résilience du Restigouche

Le ministre de la Santé, Bruce Fitch, a rappelé que son gouvernement s’est engagé à améliorer les soins de santé dans le nord de la province.

Ce centre est très important pour soigner les personnes aux prises avec des dépendances, de la désintoxication et des traitements , a-t-il commenté.

Ouvrir en mode plein écran Le Centre Espoir et Équilibre à Campbellton a été construit au coût de 24,5 millions $. Photo : Radio-Canada

Le député de Restigouche-Ouest, Gilles LePage, a parlé d’un beau travail d’équipe et de résilience de toute la communauté du Restigouche.

L’ajout de ce centre démontre la qualité de notre personnel et des travailleurs. Avec eux, on peut attaquer n’importe quel défi. Même si nous avons perdu le Centre de santé mentale pour les jeunes, ce nouveau centre est la reconnaissance qu’on peut faire de belles choses avec de la résilience, des gens travaillants qui ont le cœur à la bonne place , a élaboré le député.

Avec des informations de Mario Mercier