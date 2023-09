L’horaire de la traverse Tadoussac–Baie-Sainte-Catherine est de nouveau modifié en raison d’un manque de main-d’œuvre.

La fréquence des départs en avant-midi et en soirée passe de 20 à 40 minutes pour la période du 6 septembre au 5 octobre.

Après avoir maintenu les services de la desserte à un niveau régulier durant l’été, la Société des traversiers du Québec (STQ) reprend l’horaire allégé de ce printemps.

Horaire allégé du 6 septembre au 5 octobre Heures Fréquence des départs de chaque rive Nombre de navires en fonction Minuit à 6 heures Chaque heure 1 6 heures à 10 heures Chaque 40 minutes 1 10 heures à 18 heures Chaque 20 minutes 2 18 heures à minuit Chaque 40 minutes 1 Source : Société des traversiers du Québec