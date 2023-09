Pendant que des milliers de Québécois profiteront du dernier long congé de l’été, les vignerons, eux, se prépareront à la période la plus occupée de l’année : les vendanges. Voici quatre vins de partout sur la planète pour savourer le fruit de leurs efforts.

Bon vin, bonne action

Ouvrir en mode plein écran Le Mas des Patriotes Le Chaume 2021, Code SAQ : 12760816, 23,95 $ Photo : Courtoisie SAQ

À Saint-Jean-sur-le-Richelieu, la productrice France Cliche a toujours été audacieuse. Elle a été l’une des premières femmes vigneronnes du Québec, elle a récemment converti son vignoble Le Mas des Patriotes à l’agriculture biologique et maintenant, elle crée des assemblages peu communs d’hybrides et de cépages vitis viniferas. C’est ce qui se trouve dans sa cuvée Chaume. Frontenac gris, st-pépin et pinot gris remplissent le verre d’arômes d’abricots, d’agrumes et de fleurs. Délicat et rafraichissant en bouche, il est parfait pour démarrer la saison des huîtres. De plus, jusqu’au 6 septembre, la Société des alcools du Québec (SAQ) offre un repas dans les Banques alimentaires pour chaque bouteille de vin québécois.

Renouer avec le rosé

Ouvrir en mode plein écran Casa Mariol Cava Brut Nature, Code SAQ : 15108698, 25,50 $ Photo : Courtoisie /SAQ

Rosé et soleil vont de pair. C’est donc sans surprise qu’avec un été pluvieux, les ventes de vins de cette couleur n’ont pas eu le succès attendu. Pour se réconcilier avec le rosé, ce mousseux est tout indiqué. Produit par la famille Maria-Anguel-Vaquer en Catalogne, il est élaboré uniquement avec un cépage rouge : le trépat. Sans sucre ajouté et avec plus de 20 mois de repos, le vin possède des bulles délicates et fruitées. La texture ronde, gourmande, rappelle la framboise mûre et juteuse.

Bonheur sans soufre

Ouvrir en mode plein écran Vignerons l'Enclave La Résistance Côtes du Rhône 2021, Code SAQ : 14533001, 17,25 $ Photo : Courtoisie /SAQ

Le lien entre l’ajout de sulfites dans le vin et les maux de tête n’est pas aussi clair qu’on le croit. Cependant, il est certain que de plus en plus de vignerons choisissent d’utiliser le moins de sulfites possible. C’est le cas des Vignerons de l’Enclave dans le Sud de la France. Enracinés entre la Drôme et la Provence, les producteurs créent un assemblage de syrah et de grenache dont les parfums de poivre, de violette et de garrigue sont invitants. Savoureux et moyennement corsé, il fera des heureux autour du barbecue.

Avec maturité

Ouvrir en mode plein écran Yalumba Barossa Grenache Shiraz Mataro 2018, Code SAQ : 15102211, 26,95$ Photo : Courtoisie /SAQ

Le trio grenache, syrah, mourvèdre est incontournable dans les vignobles situés autour de la Méditerranée. À l’autre bout de la planète, le plus vieux vignoble australien, Yalumba, recrée cette combinaison délicieuse. Après 10 mois d’élevage en fûts de chêne français et près de quatre ans en bouteille, le vin dévoile des notes de cannelle, de girofle et de cerise noire. Les tannins sont soyeux et la finale remplie de soleil est séduisante. Coiffée d’une capsule à vis, la bouteille se gardera encore plusieurs années.