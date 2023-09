Éducation sexuelle et genre : UR Pride poursuit le gouvernement de la Saskatchewan

L’organisme UR Pride, qui défend les personnes LGBTQ de Regina, a entamé une action en justice contre le gouvernement de la Saskatchewan au sujet de la nouvelle politique de l’éducation à la sexualité et la question du genre.

Dans la demande initiale, déposée jeudi auprès de la Cour du Banc du Roi de la Saskatchewan, la province et l'ensemble des 27 divisions scolaires de la province, dont le Conseil des écoles fransaskoises (CEF), sont désignées comme partie intimée.

Ces dernières ont le droit de présenter leur réponse au tribunal le 14 septembre.

La semaine dernière, la province a annoncé que le consentement des parents sera obligatoire pour l'utilisation du prénom ou du genre préféré des élèves de moins de 16 ans à l'école .

Selon ces nouvelles directives, les écoles devront également informer les parents de ces élèves du contenu des programmes d’éducation sexuelle et leur offrir la possibilité de refuser que leurs enfants y participent.

Dans une lettre adressée au nouveau ministre de l’Éducation, Jeremy Cockrill, UR Pride avait déjà averti la province qu'il engagerait des procédures judiciaires si la Saskatchewan ne suspendait pas la mise en œuvre de cette politique.

Dans sa demande, UR Pride demande à la cour d'annuler les modifications apportées par le gouvernement de la Saskatchewan.

Publicité

L’organisme estime que ces changements vont mettre les élèves dans une situation dangereuse , notamment ceux qui ne sont pas encore prêts à révéler leur orientation sexuelle à leurs parents.

UR Pride s'appuie sur des articles de la Charte canadienne des droits et libertés pour justifier ses propos, notamment l’article 7 qui garantit la vie, la liberté et la sécurité de la personne , et l'article 15, qui garantit l’égalité [des individus] devant la loi .

Cette politique du gouvernement pourrait entraîner des erreurs dans l'utilisation du genre des élèves, indique UR Pride.

Cette politique présente un choix impossible : être dénoncé à la maison ou être mal genré à l'école, même lors de séances de conseil individuelles avec le personnel de l'école , indique l’organisme. L'un ou l'autre de ces choix entraîne un préjudice dévastateur et irréparable pour une jeune personne vulnérable.

Selon le directeur des affaires juridiques d'Egale Canada, Bennett Jensen, la politique de la Saskatchewan concernant l’inclusion de l’accord parental dans l’éducation sexuelle et l’identité de genre est inconstitutionnelle .

Publicité

Egale Canada est un organisme national de défense des droits des personnes LGBTQ+. Il est également l’un des avocats de l’organisme UR Pride.

Il y a aussi une réponse plus humaine, à savoir que cette politique met les élèves ayant une orientation sexuelle différente dans une position de risque réel. Nous savons qu'ils subiront des préjudices si cette politique est autorisée à entrer en vigueur , affirme M. Jensen.

Personne ne dit que les parents ne devraient pas s'impliquer dans la vie de leurs enfants. Nous savons, en particulier dans les communautés queer et transgenre, à quel point il peut être important d'avoir des familles qui apportent leur soutien , ajoute-t-il.

Il s’agit d’un changement radical

L’un des cabinets d'avocats qui représentent l’organisme UR Pride, McCarthy Tetrault LLP, estime que la décision [de la province] représente un changement radical et régressif par rapport aux pratiques en vigueur dans les divisions scolaires de la Saskatchewan .

Les enseignants et le personnel scolaire peuvent utiliser leur jugement professionnel pour adopter la meilleure ligne de conduite dans les circonstances , peut-on lire dans la demande. Ils peuvent donc jouer un rôle essentiel pour aider les élèves à se sentir en sécurité.

Les avocats qui représentent l’organisme UR Pride vont assister à une première conférence devant un juge de la Cour du Banc du Roi le mardi 5 septembre, à 11 h.

Dans une déclaration envoyée jeudi à CBC /Radio-Canada, le gouvernement de la Saskatchewan souligne qu'il reste attaché à la politique sur l’éducation à la sexualité et la question du genre.

Le gouvernement maintient sa position selon laquelle les parents et les tuteurs ont un rôle clé à jouer dans la protection et le soutien de leurs enfants au fur et à mesure qu'ils grandissent et se développent, et il fera tout ce qui est en son pouvoir pour protéger les droits parentaux , déclare un porte-parole du gouvernement provincial.

Avec les informations de Sam Maciag et Nicholas Frew