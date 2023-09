La Municipalité de Danville et la MRC des Sources tendent la main aux commerçants alors que le centre-ville s’est transformé en chantier de construction. Des mesures de soutien financier allant jusqu’à 10 000 $ seront ainsi mises en place pour aider les entreprises durant les travaux.

En conférence de presse, mardi, la mairesse de Danville, Martine Satre a reconnu que la situation était difficile à vivre pour les commerçants . Il ne faut pas oublier que c’est une situation que la Ville n’a quasiment jamais vécue , exprime-t-elle.

C'est tout le réseau d'aqueducs de la ville qui est remis à neuf. Ce chantier ceinture le centre-ville depuis trois semaines et pour au moins les deux prochains mois. C’est la colonne vertébrale de notre distribution d’eau et aussi de tout ce qui est égouts sanitaires, ça ne peut pas passer à l'extérieur de la ville, explique la mairesse. Ça doit se faire d’un coup, on ne peut pas rouvrir et fermer.

Le chantier est vraiment spectaculaire et comme la configuration du village fait en sorte que le détour est majeur et que l’impact sur l’expérience client est majeur aussi, oui, c’était essentiel d’avoir une aide.

La MRC des Sources a mis en place une mesure exceptionnelle pour aider financièrement les commerçants de Danville qui sont touchés par les travaux réalisés au cœur de la municipalité. Photo : Radio-Canada / Pierrick Pichette

Ça nous encourage un peu

Les commerces du centre-ville sont presque inaccessibles. Depuis deux semaines, il n’y a juste plus personne. Il n’y a plus d'achalandage. On a été obligé de fermer parce qu’on perdait littéralement notre temps au commerce , constate le copropriétaire de meuble ADM, Daniel Bilodeau.

C’est sûr que nos frais continuent et avec l’inflation et tout on vit sur l’argent qu’on a réussi à économiser, mais là c’est de l’angoisse et on ne sait pas comment on va y arriver dans un mois ou deux semaines , poursuit-il.

C’est sûr que les gens trouvent ça compliqué pour les stationnements, mais là, avec les nouvelles mesures, l’affichage de la ville qui a été révisé, c’est de mieux en mieux. L’aide financière va être bienvenue pour payer la publicité qu’on a faite et l’affichage pour aider les gens.

Cette aide est donc bienvenue pour les commerces de proximité qui pourront s'en servir pour payer leurs frais fixes. La moitié de celle-ci est sous forme de subvention, l'autre est sous forme de prêt avec un moratoire de six mois. Les élus espèrent également que les commerçants puissent voir la lumière au bout du tunnel.

C’est essentiel. C’est un geste exceptionnel que l’on pose. En tant que territoire, il faut être solidaire avec la municipalité de Danville, explique le préfet de la MRC et maire de Val-des-Sources, Hugues Grimard. La MRC a un rôle de développement économique. Ce dernier encourage d'ailleurs les Estriens à être solidaires envers les commerces locaux.

Un Symposium des Arts de Danville adapté

Ce week-end, 46 artistes seront rassemblées dans la municipalité pour le Symposium des arts de Danville. Le président du conseil d'administration, Alain Caron, est confiant, malgré ces circonstances.

Pour en fin de semaine, on a mis tout ce qu'on pouvait faire pour que ça fonctionne et qu'on ait une grosse fin de semaine pour ces gens-là aussi [les commerçants] , mentionne ce dernier. Des aménagements ont été effectués pour faciliter l'accès des visiteurs durant cet événement.

Avec les informations de Pierrick Pichette