La nouvelle équipe professionnelle d’Ottawa sera « dynamique » et « hargneuse » s’il faut en croire le directeur général de la nouvelle formation, Michael Hirshfeld. Les six responsables des équipes de la nouvelle Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF) ont rencontré les médias, vendredi.

Hirshfeld a été directeur de l’Association des entraîneurs de la Ligue nationale de hockey dans les dernières années.

Il se dit fébrile à l’idée de bâtir une équipe à partir de rien dans le marché de la capitale. Il y a tellement de talent dans le hockey féminin! J’ai été impressionné de voir ça depuis que j’ai commencé à travailler pour l’équipe. Je suis excité de les amener dans la capitale , mentionne Hirsfield.

Le dirigeant a un lien bien spécial avec Ottawa alors qu’il a occupé son premier emploi dans le domaine sportif dans la capitale quand il a travaillé pour les Lynx dans le baseball AAA.

J’ai passé deux étés ici et j’ai adoré. Je suis heureux de revenir dans cette ville qui a tant à offrir , ajoute le directeur général qui s’attend à voir du hockey rythmé dans la LPHF .

Mike Hirshfeld a passé plus de sept ans au sein de l'Association des entraîneurs de la LNH. (Photo d'archives)

L’équipe d’Ottawa s'attaque d’abord au marché des joueurs autonomes au cours des prochains jours. Chaque équipe pourra s'entendre avec trois joueuses avant le repêchage qui aura lieu le 18 septembre prochain. Ottawa parlera au cinquième échelon.

Ce ne sera pas difficile de convaincre les joueuses de venir ici. Nous avons une ville fantastique avec une grande histoire de hockey , affirme Hirshfeld, qui mettra l’accent sur la communication dans la recherche qui suivra d’un entraîneur ou d’une entraîneuse.

C’est un élément critique aujourd’hui. Nous allons choisir quelqu’un qui est un bon enseignant et un mentor pour les joueuses.

Établir des liens avec les formations masculines de la région

En réponse à une question de Radio-Canada, le nouveau directeur général a révélé que l’équipe d’Ottawa jouera à la Place TD, tout en précisant que Ottawa Sports and Entertainment Group (OSEG) fait déjà bâtir un nouveau vestiaire dédié à la nouvelle formation.

J’ai beaucoup parlé avec les gens des 67 d’Ottawa. Ils ont été très généreux avec nous. Nous aurons les meilleures installations de la ligue. Les joueuses pourront s’entraîner et jouer les matchs au même endroit. Elles vont arriver à la fin novembre, début décembre, pour commencer à s’acclimater , ajoute Hirshfeld qui a aussi eu des discussions avec l’entraîneur des Sénateurs, D.J. Smith et Dave Cameron, des 67.

Même s’il veut bâtir l’équipe la plus compétitive possible, le directeur général s’attend à mettre la main sur des joueuses de talent qui pourront s’exprimer en français.

Je crois que notre marché est attirant pour les joueuses qui parlent français. On veut les meilleures et les plus talentueuses. Quelle que soit la joueuse, si elle nous rend meilleures, elle sera bienvenue ici , précise-t-il.

La nouvelle équipe jouera à la Place TD. (Photo d'archives)

La nouvelle équipe d’Ottawa pourra certainement miser sur une collaboration avec les formations universitaires également alors que les Ravens de Carleton et les Gee-Gees d’Ottawa présentent des formations compétitives chaque saison.

La réponse des partisans de hockey féminin est bonne depuis l’annonce de la création de la LPHF , ce qui donne confiance aux dirigeants qu’elle connaîtra du succès après la disparition de plusieurs autres circuits féminins dans les dernières années.