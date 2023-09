Une plateforme pour dénicher son psychologue au privé

Une plateforme de prise de rendez-vous développée par une entreprise de Québec vise à désengorger le système en permettant aux patients de trouver eux-mêmes un psychologue dans le secteur privé.

Alexandre Gagné et Sylvain Cloutier travaillent sur la plateforme Psychofacile depuis 2017. Leurs objectifs : simplifier la recherche d'un psychologue et aider au premier contact entre patients et professionnels.

Les entrepreneurs veulent diminuer l'impact des tests c'est-à-dire les patients qui prennent des rendez-vous avec plusieurs psychologues avant de choisir le bon.

Ça engorge les disponibilités des psychologues , note Alexandre Gagné. Si l'on réussit à s'attaquer à ce problème à la racine, déjà on règle une partie du problème du manque de psychologues.

Alexandre Gagné (à gauche) et Sylvain Cloutier sont les cofondateurs de la firme technologique Ezo, basée à Québec, qui emploie une vingtaine de personnes. Photo : Radio-Canada / Raphaël Beaumont-Drouin

Phase d'essai

Une quinzaine de psychologues ont fait le saut sur Psychofacile, qui est encore en phase d'essai et de développement.

Dans sa forme finale, le produit permettrait aux patients de trouver les psychologues privés dans leur région, et de prendre rendez-vous avec ceux-ci, s'ils ont des disponibilités. Une option permettant les consultations à distance est également dans les plans.

Les patients répondront à un questionnaire confidentiel visant à identifier leurs besoins.

Les psychologues, eux, pourront consulter les dossiers de ceux-ci, et même potentiellement gérer les honoraires. L'entreprise assure que les données seront gérées de façon confidentielle.

Les psychologues qui veulent s'inscrire sur l'application devront fournir leur numéro de membre de l'ordre et payer des frais mensuels.

Lancée en 2017, le développement de l'application a été perturbé par la pandémie. La téléconsultation — une pratique jadis marginale — est depuis devenue un incontournable en soins de santé mentale, forçant l'entreprise à revoir ses plans.

Utile mais pas miraculeux

L'Ordre des psychologues du Québec publie un bottin de ses membres sur son site Internet. Certaines applications comme Psylio proposent déjà certains services similaires pour les psychologues.

La présidente de l'ordre, la Dre Christine Grou, ne se prononce pas sur les plateformes comme Psychofacile. On laisse les psychologues évaluer et décider par eux-mêmes quels outils ils souhaitent utiliser, dit-elle.

Dre Grou n'est pas contre l'ajout de nouveaux outils qui permettent de joindre d'autres clientèles, ceux qui sont plus axés sur les technologies. Elle s'interroge toutefois sur l'impact que peuvent avoir ceux-ci sur le réseau.

Dre Christine Grou, psychologue et présidente de l'Ordre des psychologues du Québec (photo d'archives) Photo : Ordre des psychologues du Québec

S'il n'y a pas de disponibilités, on peut inventer l'instrument qu'on veut, s'il n'y en a pas, il n'y en a pas , dit-elle. L'instrument ne permet pas de faire de la place dans un calendrier.

Le son de cloche est plutôt similaire du côté des psychologues du secteur public.

Ça peut être utile , note Dre Karine Gauthier présidente de la Coalition des psychologues du réseau public québécois. Toutefois, elle aussi constate que ça n'augmentera pas l'accès aux soins .

Délais d'attente et défis

La Coalition des psychologues du réseau public estime qu'il faut patienter entre six mois et deux ans pour voir un psychologue. Les délais varient d'une région à l'autre.

Au privé, le portrait est bigarré. Il faut souvent faire plusieurs appels , selon Dre Christine Grou, car plusieurs psychologues ne prennent plus de nouveaux patients tant la demande est forte.

Il est obligatoire d'avoir un doctorat pour pratiquer en tant que psychologue. (Archives) Photo : Getty Images / Katarzyna Bialasiewicz

Karine Gauthier estime que la pratique doit être revalorisée dans le réseau public. Le manque de psychologues est toujours criant pour répondre à la demande.