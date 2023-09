Le fabricant de bois d'œuvre Groupe Lebel investira 8 millions de dollars dans les équipements de l’une de ses deux usines à Saint-Michel-du-Squatec, dans le Témiscouata. Cet investissement ne signifierait toutefois pas l’abandon de son projet de construire une nouvelle usine dans la région.

L’investissement permettra d'implanter un nouveau système de mesurage et de classification des billes de bois entièrement automatisé dans l’usine de sciage acquise en 1956 par Groupe Lebel. La nouvelle technologie, développée en Finlande, permettra de prendre des radiographies aux rayons X de chaque bille de bois et d’optimiser la classification et la transformation du bois. L'installation de l'équipement devrait débuter au cours des prochaines semaines.

L’investissement permettra également l’embauche de six nouveaux employés dans l’usine de sciage, selon le maire de la municipalité, Bruno Malenfant. Avec ses deux usines, Groupe Lebel fournit 300 emplois directs et indirects dans la région, calcule M. Malenfant.

C'est une très bonne nouvelle pour la communauté.

Le maire de Saint-Michel-du-Squatec, Bruno Malenfant, se réjouit de l'investissement de Groupe Lebel dans ses usines de la région.

C’est le principal employeur de la municipalité , observe Bruno Malenfant. On sait que ce ne sont pas seulement des retombées économiques pour Saint-Michel-du-Squatec, mais pour l’ensemble du territoire du Témiscouata.

C’est une première phase qui va être installée cet automne, donc pour le reste, j’ai encore espoir avec les négociations qu’il y a entre Groupe Lebel et le ministère , ajoute M. Malenfant, en faisant référence au projet d'implanter une nouvelle usine dans la municipalité. J'ai encore confiance qu’il y aura des débouchés face à ça.

Le projet d’une nouvelle usine toujours sur la table

Groupe Lebel décide ainsi d’investir dans ses usines existantes, considérées comme désuètes, à défaut d’avoir obtenu l’aval du gouvernement du Québec pour la construction d’une nouvelle usine d’une valeur de 35 millions de dollars dans la municipalité.

Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) a refusé d'octroyer un permis autorisant Groupe Lebel à réaliser son projet, en raison de la présence de milieux humides sur le terrain convoité.

Groupe Lebel est le principal employeur de Saint-Michel-du-Squatec, selon le maire de la municipalité, Bruno Malenfant.

Les discussions se poursuivent néanmoins entre le ministère de l’Environnement et l'entreprise concernant le projet d’une nouvelle usine, confirme Amélie Martineau, responsable des communications de la députée de Rivière-du-Loup–Témiscouata, Amélie Dionne.

De son côté, Groupe Lebel a refusé de commenter le dossier en raison du contexte qui entoure ce projet .

Par courriel, l’entreprise affirme toutefois avoir d’autres projets à venir dans la région .

Avec les informations de Patrick Bergeron