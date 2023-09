Éclosion de gastro-entérite aux Jardins du patrimoine de Rouyn-Noranda

Depuis la détection de l'infection, les activités sociales de la résidence sont restreintes.

La Dre Omobola Sobanjo, directrice par intérim de Santé publique, considère que le virus qui circule habituellement l’automne et l’hiver est de retour tôt cette année.

Elle explique que plusieurs dizaines de résidents ont été touchées depuis le début de l'éclosion.

Je pense que même ça a été amené de la population générale à la résidence. Donc c'est important que ça ne soit pas amené dans d'autres résidences. C'est pour ça qu'on fait ces interventions-là parce que c'est important qu'on soit conscients, parce qu'on voit déjà dans la communauté que la circulation a débutée , mentionne la docteur dans une entrevue à l'émission Ça vaut le retour.

À lire aussi : Chronique santé : la gastro-entérite

La Dre Omobola Sobanjo ajoute que la transmission est rapide, notamment sur les surfaces, et des dizaines de résidents ont été touchés au cours des derniers jours.

La plupart du temps, c'est bénin, c'est-à-dire des symptômes sont légers, mais pas graves. Ça pour rapidement engendrer des complications chez des personnes aînées ou plus âgées, ou qui ont un état de santé fragile parce que ça peut causer des déshydratations. Aussi, ça peut faire un en sorte qu'ils vont avoir un peu plus de perte d'équilibre et on sait que les personnes plus âgées sont déjà à risque , rappelle Omobola Sobanjo.

Pour ce qui est de la COVID-19, une légère augmentation des cas a été observée depuis le début du mois d’août.