Les jeunes Autochtones initiés au milieu cinématographique

Un studio itinérant destiné aux jeunes Autochtones intéressés à la production cinématographique a passé une partie du mois d’août à Mashteuiatsh.

Cinq films court métrage ont été produits lors de ce séjour du Wapikoni mobile dans la communauté innue.

Environ 120 membres ont participé aux productions qui peuvent être visionnées en ligne pendant un certain temps.

Il y a toute la préparation que les mentors font avec les participants, il y a du brainstorming qui se fait. Après ça, on se trouve une date de tournage, on fait notre tournage à cette date-là. Donc il y a toute une préparation et Wapikoni a vraiment l’idée d’initier les gens et les participants au milieu cinématographique et audiovisuel , a mentionné le coordonnateur régional Charles Buckell pour expliquer l'objectif de la démarche.

Le studio a été créé en 2003 par la cinéaste Manon Barbeau. Plusieurs films ont déjà été produits à partir de la communauté de Mashteuiatsh. La caravane cinématographique est maintenant installée dans la communauté crie de Mistissini.

Avec les informations de Nicolas St-Pierre