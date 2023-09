Pour Ashley Smith, le directeur de la défense des droits du Rainbow Resource Centre, à Winnipeg, l’élection est l’occasion pour la communauté LGBTQ+ du Manitoba de faire entendre ses priorités auprès du futur gouvernement.

C’est important que la communauté 2SLBTQ+ ait une voix dans cette élection , croit-il.

Combattre la haine est l’une des principales priorités énoncées par les membres du Rainbow Resource Centre, lors d’un forum à la fin juillet. Environ 40 personnes de partout dans la province s’y sont exprimées.

Il y a de plus en plus de haine , dénonce Ashley Smith. Il note par exemple les tentatives de bannir des livres dans des écoles et les actes de vandalismes visant la communauté LGBTQ+.

Rendre accessibles les soins de santé et d’affirmation de genre et améliorer les programmes sociaux et éducatifs sont également des priorités pour leurs membres.

Ce que disent les partis politiques

En réponse à ces priorités, les trois principaux partis provinciaux ont décrit les engagements envers la communauté par déclaration écrite (Nouvelle fenêtre)(en anglais), s’ils sont élus.

Publicité

Le Parti progressiste-conservateur du Manitoba a rappelé les divers investissements faits par le gouvernement sous son leadership. Il note notamment le financement d’un projet de 21 logements abordables pour la communauté et le financement à la Fierté de Winnipeg.

Il déclare être contre toute forme de haine .

Le Nouveau Parti démocratique du Manitoba (NPD) promet pour sa part de défendre les droits des personnes LGBTQ+.

Nous enlèverons les obstacles aux soins d’affirmation de genre, nous établirons un centre d’urgence 24/7 pour les Manitobains à risque et nous implémenterons à l’échelle provinciale une stratégie de prévention du suicide avec un accent sur les jeunes 2SLGBTQ+ , soutient le NPD .

De son côté, le Parti libéral du Manitoba dénonce les tentatives de bannir des livres dans des écoles. Il précise que nous devons faire plus pour soutenir les individus de toutes orientations sexuelles et d’identités de genre face à une hausse de la rhétorique de l’extrême droite .

Il promet notamment de rendre accessibles les soins d’affirmation de genre et de s’attaquer à l’itinérance chez les jeunes de la communauté LGBTQ+.

Les francophones passés sous silence

Les francophones ne sont pas considérés parmi les engagements des partis, dénonce le Collectif LGBTQ* du Manitoba qui défend les intérêts des personnes LGBTQ+ d’expression française dans la province.

Ouvrir en mode plein écran Les personnes LGBTQ+ d'expression française ne sont pas mentionnées dans les énoncés des partis provinciaux. Photo : Stephan Hardy

Son président, Stephan Hardy, affirme dans une déclaration écrite qu’il est regrettable que les partis politiques passent sous silence les besoins des francophones .

Publicité

Il souligne que le rapport de l’organisation, intitulé Des nôtres , qui constate une double discrimination et une double stigmatisation des personnes 2SLGBTQ+ d’expression française dans l’accès aux services sociaux et de la santé .

Stephan Hardy appelle les partis provinciaux à reconnaître les droits des personnes LGBTQ+ tant au niveau de l’orientation et de l’identité de genre qu’au niveau linguistique et culturel.

Appel à la mobilisation de l’électorat

Ashley Smith du Rainbow Resource Centre espère pour sa part que ce dialogue entre les élus et la communauté LGBTQ+ encouragera les électeurs à aller voter le jour de l’élection le 3 octobre prochain.

Si la communauté se sent impliquée, si sa voix est entendue et que les partis s’adressent à elle plus de nos membres iront voter lors des prochaines élections. , croit-il.

Par leurs déclarations, Ashley Smith croit que les partis sont désormais redevables envers la communauté.

Il est important que le prochain gouvernement soutienne la communauté et reconnaisse que les droits des personnes LGBTQ+ sont menacés , affirme-t-il. Nous avons besoin d’alliés, qui défendent nos droits et qui iront plus loin en offrant des services à notre communauté.

Avec des informations de Jim Agapito.