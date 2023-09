Une nouvelle poursuite vient d’être déposée contre Robert Miller par une de ses présumées victimes. La requête vise le milliardaire montréalais, la compagnie qu’il a fondée, Future Electronics, et deux autres personnes qui auraient été impliquées dans un système d’exploitation sexuelle de mineures conçu par l’homme d’affaires. Au total, la demanderesse leur réclame 9,5 millions en dommages moraux et punitifs.

Les dommages qu’a subis la demanderesse sont inimaginables , selon son avocate, Maryse Lapointe, je n’ai jamais vu une histoire pareille ici au Québec.

Pour la première fois, une femme accuse Robert Miller et ses acolytes d’avoir mis en place un réseau de recrutement de jeunes filles à des fins de travail du sexe destiné à d’autres clients que M. Miller. C’est Raymond Poulet, qui s’est décrit comme le conseiller spécial de M. Miller pendant plusieurs années, qui l’aurait mis sur pied.

Certaines jeunes filles recrutées par Poulet pour Miller [...] rencontraient également d’autres hommes nantis et influents qui gravitaient dans les cercles de Miller et de Poulet , selon les allégations de la poursuite. La procédure ne révèle pas l'identité de ces autres clients.

L’histoire racontée par la victime est extrêmement troublante, particulièrement en ce qui concerne Raymond Poulet. La jeune fille, identifiée par les initiales A.B. avait répondu à une petite annonce placée en 1994 ou 1995 par celui qui agissait comme entremetteur pour Robert Miller. Elle était mineure et très vulnérable à l’époque.

Miller aurait rencontré A.B. dans un luxueux hôtel montréalais et l’aurait payée 1000 $ pour un bain et des photos d’elle nue. Elle ne connaissait pas son identité, car il se présentait sous le pseudonyme de Bob , un propriétaire de station de radio américain. Elle aurait eu une autre relation sexuelle avec lui quelques mois plus tard, en compagnie d’une autre jeune fille.

Par la suite, Poulet et Miller lui ont proposé de recruter des adolescentes pour alimenter le réseau d’exploitation sexuelle.

A.B. allègue ensuite avoir été forcée à avoir des relations sexuelles avec moult hommes matures dont elle ne connaissait pas l’identité, et ce, chaque semaine, pendant plusieurs années, le tout orchestré par Poulet, rémunéré par Future, pour le bénéfice de Miller . Durant cette période, elle raconte avoir été droguée dans un hôtel et s’être réveillée endolorie dans les draps souillés du lit de l’appartement de Raymond Poulet, situé au complexe La Cité, à Montréal.

La jeune femme affirme avoir subi un choc post-traumatique et être tombée sous l’emprise de Raymond Poulet, qui exerçait sur elle un contrôle total. Devenue sa conjointe, A.B. a accouché d’un enfant en 1998. Elle affirme avoir entièrement perdu sa relation avec son enfant après avoir quitté Raymond Poulet.

Contacté par Enquête, Raymond Poulet a réagi en répliquant que les dates mentionnées dans la poursuite sont erronées et que les faits sont inexacts.

À la fois avocat de Miller et de ses présumées victimes

Dans le reportage Le système Miller diffusé en février dernier, Enquête avait révélé que Robert Miller avait fait l’objet d’une enquête du SPVM au sujet des allégations d’exploitation sexuelle de mineures. Le reportage dévoilait aussi qu’un avocat fourni par Robert Miller avait accompagné plusieurs présumées victimes lors de leurs dépositions aux policiers. Cette enquête policière avait été fermée en 2010 sans qu’aucune accusation ne soit portée.

Pour la première fois, cet avocat est visé à titre de codéfendeur dans une poursuite sur cette affaire. Il s’agit de Stephen Angers, un criminaliste bien connu à Montréal. Son rôle aurait été d’empêcher les victimes de parler aux enquêteurs de leurs expériences au sein du réseau tenu par Miller , selon la procédure.

Il se présentait à elles comme étant leur avocat, mais ce qu’il faisait dans les rencontres avec les policiers , explique l’avocate Maryse Lapointe, c’est qu’il donnait aux filles des instructions de ne donner aucune autre information aux policiers .

Pour nous, les agissements de maître Angers sont une obstruction à la justice , conclut l’avocate. Je ne sais pas pour quelles autres raisons l'enquête du SPVM n’a pas vu le jour, mais c’est certain que ça n’a pas aidé.

Me Angers n’avait pas répondu à notre appel au moment de la publication.

Surveillance et menaces durant l’enquête criminelle

Enfin, la procédure allègue qu’à cette même période, la victime aurait été forcée d’espionner son ex-conjoint Raymond Poulet, à la demande de Robert Miller. Poulet avait voulu faire chanter son patron et il aurait promptement reçu la visite d’une personne mandatée par Future, qui l’a menacé de le faire disparaître ainsi que l’enfant qu’il avait eu avec A.B.

Robert Miller et A.B. se sont alors entendus pour qu’elle surveille Raymond Poulet [...] en échange de quoi Miller cesserait ses menaces envers son enfant . Pour son travail, A.B. aurait reçu 2000 $ par mois de Terry Corcoran et Robert Stevens, propriétaires et employés de la NCIS, une compagnie de sécurité engagée par Miller et Future.

C’est une adolescente sans ressources qui s’est fait happer par un système d'exploitation sexuelle et qui s’est vue forcée de surveiller ce propre système-là pour le bénéfice de son agresseur , rappelle Maryse Lapointe. Ma cliente s’est retrouvée à revivre son traumatisme de manière constante et sur plusieurs années.

Rappelons par ailleurs que Robert Miller et Future Electronics font face à deux autres poursuites liées au système d’exploitation sexuelle de mineures qu’il aurait mis au point : un recours collectif regroupant 29 victimes alléguées et une autre poursuite individuelle. Dans cette dernière, la plaignante réclame 8 millions de dollars en dommages.

Robert Miller nie toute implication dans un réseau d’exploitation juvénile. Il conteste toutes les poursuites. Ni lui ni les autres défendeurs n’ont répondu à celle qui vient d’être déposée.