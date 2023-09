FME : 68 artistes, 100 spectacles en 4 jours

Le 21e Festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue s’est ouvert jeudi soir à Rouyn-Noranda.

Au total, 68 artistes vont offrir près 100 spectacles lors de l'événement qui se tient jusqu’à dimanche.

C’est Thierry Larose qui a donné le coup d’envoi de la 21e édition du FME.

Après avoir assisté à l’événement comme festivalier, comme musicien accompagnateur, cette fois, il est la tête d’affiche de l’événement.

On dirait qu'à chaque fois je viens ici, les gens embarquent beaucoup. C'est un public assez participatif, ce qui est loin de me déplaire. On peut dire qu'on modifie notre [jeu] un petit peu. Je pense qu'on va miser plus sur le stock rock and roll , a-t-il dit.

L'arrière scène du spectacle de Thierry Larose. Les instruments sont réaccordés entre chaque chanson par un technicien.

Le groupe Bon enfant est ensuite monté sur scène afin de « séduire » le public abitibien.

La chanteuse et parolière de Bon enfant, Daphnée Brissette a interprété « Aujourd'hui » en ouverture de performance

Le chanteur de la formation JP « Le pad » Tremblay a multiplié les interactions avec le public, au plus grand plaisir de celui-ci.

Deux jeunes amateurs de musique qui tenaient à être dans la première rangée pour les spectacles d'ouverture du FME 2023.

La foule était survoltée quand le groupe Québec redneck bluegrass project (QRBP) est arrivée sur scène.

Le 21e Festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue se déroule du 31 août au 3 septembre à Rouyn-Noranda.

Des festivaliers sur le toit d'un appartement assistent au spectacle d'ouverture.

La thématique choisie cette année est le champignon La nouvelle directrice artistique Alexe Séguin-Carrier a imaginé une œuvre pour accueillir les festivaliers qui vont entrer dans une grande porte de végétation.

On veut entrer dans un autre univers, donc on a créé une muraille à l'aide des échafaudages mais il va y avoir du champignon, il va avoir de la fougère, on a trouvé une petit bijou pour aller chercher du bois de grève, puis il va avoir une sculpture à votre gauche et la signature FME à votre droite , a-t-elle expliqué.

Après avoir assisté au FME comme festivalier par le passé, Thierry Larose était la tête d'affiche de l'événement pour la première fois de sa carrière.

Le festival effectue un retour aux sources cette année. Après avoir déplacé le site principal de l’événement l’année dernière, l’événement est de retour à son emplacement initial sur la 7e rue du Vieux-Noranda.