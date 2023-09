Au moment où les hospitalisations pour la COVID-19 ont recommencé à augmenter, de nouvelles données de l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) montrent que, d’avril 2022 à mars 2023, il y a eu plus de 120 000 hospitalisations en raison de la COVID-19 au pays, une hausse de 19 % par rapport à l'exercice précédent.

L'année dernière, ça faisait encore mal, la COVID-19 , dit le Dr Gilbert Boucher, président de l'Association des spécialistes en médecine d'urgence du Québec et urgentologue à l'Institut de cardiologie de Montréal.

Si le nombre d'infections et d'hospitalisations avait commencé à décliner au printemps, les dernières vagues causées par Omicron ont gardé le nombre d’hospitalisations élevé à travers le Canada.

En effet, il y a eu 19 000 hospitalisations de patients ayant reçu un diagnostic de COVID-19 de plus par rapport à la période allant d’avril 2021 à mars 2022, où on en avait dénombré 101 000.

En contrepartie, les visites à l’urgence liées au virus ont diminué. En 2022-2023, les provinces et territoires, à l’exception du Québec, ont fait état de plus de 222 000 visites à l’urgence en raison de la COVID-19, comparativement à 262 000 visites d'avril 2021 à mars 2022.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

Le nombre d’admissions aux soins intensifs a lui aussi diminué, passant de 21 000 à 16 000.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

Environ 25 % des patients qui se sont présentés à l’urgence pour des symptômes de COVID-19 ont été admis à l’hôpital. Un peu plus de 10 % des patients hospitalisés ont été admis aux soins intensifs; 40 % d’entre eux ont nécessité une ventilation mécanique et 25 % sont décédés.

Publicité

Plus de 12 000 personnes hospitalisées en raison de la COVID-19 sont décédées à l’hôpital d’avril 2022 à mars 2023.

Par ailleurs, l’ ICIS note que la durée totale moyenne des hospitalisations est passée de 13 jours en 2021-2022 à 20 jours en 2022-2023.

C’est chez les personnes âgées de 65 ans et plus qu’on observe la plus forte augmentation du nombre d’hospitalisations.

En 2021-2022, chez les adultes, la COVID-19 a été la deuxième cause principale d’hospitalisation au Canada, derrière les accouchements. L’année précédente, elle était la septième raison principale.

Ainsi, la COVID-19 a continué et continue de faire pression sur le système de santé.

Même si nous sortons de la pandémie, ses répercussions se font toujours sentir sur les hôpitaux et les services d’urgence partout au pays , précise dans un communiqué de presse Juliana Wu, directrice des Services d’information sur les soins ambulatoires et de courte durée à l’ ICIS .

La stabilisation de la situation ne veut pas dire que la COVID‑19 n'aura plus d'effets à court ou à long terme.

Les hospitalisations liées à la COVID‑19 restent relativement stables, mais elles continuent d'affecter nos systèmes de santé. De même, les personnes âgées et immunodéprimées sont encore touchées de façon disproportionnée. Nous savons aussi que la COVID‑19 peut affecter les taux de maladie chronique et que le syndrome post‑COVID‑19 (ou COVID longue) constitue un important problème de santé publique , rappelait l’administratrice en chef de la santé publique du Canada, la Dre Teresa Tam, lors de sa dernière mise à jour sur la COVID-19.

Publicité

D’ailleurs, selon une récente étude américaine publiée dans le journal Nature (Nouvelle fenêtre), les personnes hospitalisées pour la COVID-19 ont beaucoup plus de risque de décès et subissent davantage de séquelles (notamment cardiovasculaires, gastro-intestinales, neurologiques et pulmonaires) jusqu’à deux ans après l’infection, comparativement aux personnes non hospitalisées.

Le Dr Boucher ajoute que les nombreuses infections chez le personnel de la santé exacerbent la pénurie de travailleurs.

Le manque de personnel fait très mal. Ce sont les patients les moins malades dans les salles d’attente qui écopent. Les salles d’attente sont encombrées. [...] On presse le citron depuis des mois , dit-il en précisant que la situation pour les patients sur civière est beaucoup plus stable.

S’il y a une augmentation de demande de service, à cause d’une vague de COVID-19, d’influenza ou d’autres virus respiratoires, les urgences auront probablement de la difficulté à répondre à la demande, précise le Dr Boucher.

Il espère toutefois que les enfants, qui ont été frappés par une vague de maladies respiratoires l’automne dernier, notamment le virus respiratoire syncytial, ne seront pas aussi malades cette année. Les enfants ont été exposés à plusieurs virus depuis un an, on s’attend à moins d’infections cette année.

Des milliards de dollars en coûts

Pour la période d’avril 2022 à mars 2023, on estime à environ 2,9 milliards de dollars le coût total des séjours à l’hôpital liés à la COVID-19 au Canada (sans compter le Québec).

Le coût moyen estimé d’un séjour à l’hôpital lié à la COVID-19 était de 24 000 $, soit trois fois plus élevé qu'un séjour moyen. Les séjours aux soins intensifs coûtent en moyenne 53 000 $ par patient.

44 000 hospitalisations au Québec

Si l’ ICIS n’a pas obtenu les données du Québec, on peut voir, grâce aux données de l’Institut national de la santé publique du Québec (INSPQ) que pour la période s’échelonnant d’avril 2022 à mars 2023, il y a eu 44 372 hospitalisations au Québec liées à la COVID-19.

Parmi ces hospitalisations, 17 559 étaient des admissions hors soins intensifs pour la COVID-19 et 23 345 admissions pour une autre cause, mais avec un diagnostic de COVID-19.

De plus, il y a eu 1148 admissions aux soins intensifs pour la COVID-19.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

On voit par ailleurs que le taux d’hospitalisation est demeuré relativement élevé depuis janvier 2022 chez les aînés.

Quant aux décès, d’avril 2022 à mars 2023, 3884 Québécois sont morts de la COVID-19. C’est presque le même nombre que d'avril 2021 à mars 2022, où 3802 Québécois étaient morts de la maladie. L’ INSPQ ne précise pas combien de ces décès étaient à l’hôpital.

Depuis avril 2023, il y a eu plus de 5700 hospitalisations au Québec et plus de 400 décès en raison de la COVID-19.