Une Chaire de recherche en généalogie et en génétique de niveau supérieur à l’UQAC

Les troubles neurodéveloppementaux, comme la schizophrénie, l’épilepsie et le trouble bipolaire seront scrutés à la loupe au cours des prochaines années à l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC).

Le professeur en génétique, Simon Girard, s’est vu attribuer une Chaire de recherche du Canada de niveau 2 en génétique et généalogie afin de mieux comprendre l’origine de ces troubles.

Avec son équipe, ils vont dédier les cinq prochaines années à ces recherches. Cette chaire de niveau 2 permettra à l’équipe de M. Girard de consolider ses efforts pour mieux comprendre les liens entre la génétique, la généalogie et certaines maladies associées au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Ça nous permet de consolider notre équipe et ça va nous permettre d’être un peu plus ambitieux , a reconnu le chercheur en entrevue à l’émission C’est jamais pareil.

Simon Girard soutient qu’il a développé au fil des ans une méthode qui lui permet de comprendre la provenance des maladies.