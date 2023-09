Près de 300 élèves de la maternelle à la 12e année font leur rentrée scolaire mardi à l’École de l’Anse-au-sable, à Kelowna, après avoir vécu des évacuations en raison des feux de forêt qui ravagent encore la région et qui ont détruit près de 200 résidences.

Paloma Jan, 14 ans, et son frère Noah, 10 ans, font partie des élèves qui vont mettre leurs chaussures et reprendre leurs sacs à dos mardi pour retourner en classe. Paloma s'estime chanceuse de ne pas avoir perdu sa maison, contrairement à d'autres, mais raconte avoir eu des sueurs froides.

Ça faisait peur […] ça donnait le sentiment que n'importe quelle seconde toute ta vie pouvait partir en feu.

La famille Jan a décidé de se réfugier chez des amis lorsqu'elle a vu le brasier s'approcher de sa résidence à Kelowna. (Photo d'archives)

Elle est d'avis que la rentrée scolaire arrive trop vite. Je pense qu'on devrait au moins ralentir la rentrée, attendre 2, 3 jours pour ceux qui ont perdu leur maison, qu’ils prennent le temps [de s’organiser].

Son frère Noah dit aussi avoir eu peur en voyant le feu s’approcher. Le père de la famille, Ludovic Jan, raconte que la famille s’est réfugiée chez des amis à l’autre bout de Kelowna.

On a décidé de partir parce que les vents étaient violents et qu’on pensait être évacués dans les prochaines heures. Le vent venait dans notre direction et les choses changeaient assez rapidement […] donc on s'est dit "on ne sait jamais".

L'École de l'Anse-au-sable, à Kelowna.

L'été des écoliers de la région de l'Okanagan a été marqué par trois feux qui ont brûlé dans la région, dont le feu de McDougall Creek qui brûle encore sur 137 km2 de superficie, plus de 15 000 foyers touchés par des ordres d'évacuations ou des alertes et près de 200 résidences détruites.

Beaucoup d’élèves qui font leur rentrée à l’École de l’Anse-au-sable risquent donc d’avoir autre chose que les matières scolaires en tête.

Paloma Jan explique qu’il y a une conseillère à l’école à qui les élèves peuvent parler si le besoin se fait sentir. Elle croit par contre que le besoin pourrait être plus important cette année et se demande s'il faudrait peut-être ajouter une autre personne parce que c'est un boulot [de] prendre tout ça .

Entraide communautaire

La famille Jan s'estime chanceuse d’avoir encore un toit. Pour elle, la rentrée scolaire ne sera pas trop perturbée.

On sait que pour certaines personnes ça va être la catastrophe, on s'y attend, l'école a déjà envoyé des [courriels] à plusieurs personnes pour savoir si elles avaient besoin d'aide.

Ludovic Jan, qui est aussi administrateur au Centre culturel francophone de l’Okanagan, explique que son organisme a contacté les membres de la communauté pour savoir qui avait besoin d’aide et offrir du soutien.

Je sais qu'il y a beaucoup d'initiatives [...] on est assez soudé, mais pour l'instant, d'après ce que je sais, c'est plutôt OK, à part une famille qui a cherché un logement. Il y a beaucoup de gens qui ont relayé le message.

La rentrée scolaire est un élément de stabilité, selon le CSF

De son côté, le Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique (CSF) a précisé que la rentrée scolaire se déroulera comme prévu à Kelowna et que les écoles n'ont pas été touchées par les feux.

Il est certain que les feux ont affecté l'ensemble de la communauté, et c'est pourquoi nous voulons accueillir les élèves dans un environnement où ils sentent un certain retour à la normale, en sécurité, dans un lieu qu'ils connaissent.

Nous travaillons en collaboration avec les familles pour nous assurer que nous répondons à l'ensemble de leurs besoins. Un soutien psychologique sera offert à tous les élèves qui en auront besoin.

La ministre de l’Éducation de la Colombie-Britannique, Rachna Singh, affirme quant à elle que la province travaille avec les districts scolaires touchés par les feux de forêt pour s’assurer qu’un plan est en place pour les élèves qui sont peut-être encore évacués.

La ministre précise qu’aucune école n’a été endommagée par les incendies, mais que des élèves et des enseignants pourraient être encore loin de leur résidence lors de la rentrée. Rachna Singh ajoute que le ministère fournira des services de counselling aux élèves et au personnel affectés par les feux de forêt et en particulier à ceux qui ont perdu leurs maisons.