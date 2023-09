L’entraîneur qui a insulté deux arbitres de 14 ans est suspendu pour 18 matchs, a confirmé vendredi Baseball Mauricie.

L’incident a eu lieu mardi au parc Laviolette, à Trois-Rivières. L’homme aurait levé le ton et insulté les deux adolescents après qu’ils eurent révisé une de leur décision.

La mère d’un des deux jeunes a tenu à dénoncer la situation. Selon Chantale Bouchard, il aurait notamment dit : Vous êtes juste deux petits crisses d’arbitres .

Une sanction bien accueillie par Sport’Aide

L’organisme Sport’Aide accueille favorablement la décision de Baseball Mauricie.

On vient lancer un message clair dans la communauté en Mauricie, dans la communauté baseball, comme quoi le respect des officiels et des arbitres, c’est non négociable, qu’on soit un entraîneur... peu importe qui on est , affirme le directeur général Sylvain Croteau.

Il lance ce message aux adultes : Ça commence avec vous. Si vous manquez de respect aux arbitres et officiels, il y a fort à parier que les plus jeunes eux aussi vont se croire légitimés de manquer de respect aux arbitres et aux officiels, puis ça, c'est inacceptable dans la pratique sportive .

Avec des informations d'Édouard Dubois