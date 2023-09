Jean-François Gosselin ne parlera plus contre le tramway qu’en privé

Au lendemain de l’annonce qu’il se joignait au parti du maire de Québec, le conseiller Jean-François Gosselin sort du silence. Selon lui, ce changement de giron politique ne changera rien à sa position sur le projet de tramway, a-t-il expliqué au micro de l'émission Première heure. Il continuera à y exprimer son opposition, mais dorénavant en privé.

Je vais pouvoir continuer de m’exprimer. La différence, c’est que je vais le faire en privé, je vais le faire autour de la table, au caucus du parti ou en comité exécutif. Comme disait le maire, lui tient à ça , assure M. Gosselin. Le conseiller de Sainte-Thérèse-de-Lisieux se ralliera tout de même à son nouveau parti quand viendra le temps de voter, malgré ses divergences d’opinions.

Vous ne m’entendrez plus parler de tramway, ça, c’est certain. D’autres prennent le relais, ce n’est plus mon travail , ajoute-t-il.

Conseil municipal à la Ville de Québec Partis municipaux Nombre de conseillers Québec forte et fière 12 Québec d'abord 7 Priorité Québec 2 Transition Québec 1 Source : Ville de Québec

Le maire et son parti deviennent ainsi majoritaires au conseil municipal. L’adhésion des deux anciens conseillers de Québec 21 devenus indépendants à Québec forte et fière n’a tout de même rien de surprenant. L’avenir politique de Bianca Dussault et de Jean-François Gosselin alimentait la rumeur depuis la dissolution de leur ancien parti.

Vous aviez raison de dire qu’on voyait ça s’en venir, il suffisait un peu de décider de la date du mariage , admet l’ancien chef de Québec 21. En plus, il avait déjà une place au conseil exécutif.

Le modèle comme membre associé au conseil exécutif avait des limites, je n’étais pas là lorsque plusieurs de mes dossiers étaient discutés, par exemple, lorsqu’on parlait d'ingénierie dans un projet d’infrastructure sportive , relate Jean-François Gosselin.

Il voit d’un bon œil le travail d’équipe qui l’attend, maintenant qu’il hérite pleinement du rôle de responsable des sports et loisirs. J’aime travailler dans cette équipe là, j’aime travailler dans une équipe qui est diversifiée, où ce n’est pas tout le monde qui pense pareil. L’important, c’est de travailler pour les citoyens et de le faire du mieux qu’on peut , plaide le conseiller.

D’adversaire à partenaire

Il y a deux ans, à l’aube des élections municipales, le contexte était tout de même tout autre. Jean-François Gosselin était alors lui-même engagé dans la lutte pour devenir maire dans le seul parti qui s’opposait au projet de tramway à Québec.

Bruno [Marchand] et moi, on a appris à se connaître en 2021, pendant la campagne électorale. On a toujours été des adversaires, jamais des ennemis, on s’est toujours bien entendus et il y a toujours eu un respect mutuel , relate l’ancien candidat à la mairie.

C’est quelqu’un d’ouvert, comme je le suis. On respecte de faire partie d’un groupe, d’une famille où on n’est pas toujours d’accord, mais à un moment donné, on discute. Chacun amène son point de vue, son argument. Évidemment, c’est lui le maire, c’est lui qui a le dernier mot et je suis un joueur d’équipe et je me rallie à la décision.

Il n’entretient pas d’amertume envers ses anciens adversaires et est prêt à passer à autre chose. J’aurais aimé gagner la mairie, j’aurais évidemment pris des décisions différentes, mais maintenant on en est là et j’aime beaucoup la façon dont on travaille , soutient Jean-François Gosselin.

Des électeurs trahis?

Avec son changement de camp, que dit-il aux électeurs de son district qui ont voté pour sa colistière, Manouchka Blanchet, et ses positions contre le tramway? Je fais confiance à l’intelligence des gens. Les électeurs me connaissent dans Sainte-Thérèse-de-Lisieux pour régler un paquet de dossiers municipaux. Maintenant que je fais partie de l’équipe du maire, ça va être plus facile de faire avancer un paquet de dossiers , se défend le conseiller.

L’importance de l’abandon du projet de tramway n’était tout de même pas si claire dans les résultats électoraux du district de Sainte-Thérèse-de-Lisieux. En les compilant, le constat est que la majorité des électeurs ont voté pour des partis protramway, comme Québec forte et fière et l’Équipe Marie-Josée Savard – maintenant Québec d’abord.

Jean-François Gosselin réfute l’idée selon laquelle il a rejoint l’équipe du maire pour faire un gain monétaire. Je ne suis pas président d'arrondissement. Je ne le serai pas non plus, ce n’est pas un poste qui m’intéresse. L'argent n’est pas une considération, j’étais déjà au conseil exécutif , assure-t-il.

