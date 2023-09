Des surdoses peuvent arriver à « n’importe qui », selon des organismes saskatchewanais

De nombreuses organisations se sont réunies jeudi dans le quartier North Central de Regina pour marquer la Journée internationale de sensibilisation aux surdoses.

Parmi les participants, figuraient notamment les membres de la famille et les proches des personnes décédées à cause d'une surdose.

L'enfant de Jenny Churchill a succombé à une surdose de drogue. Selon cette mère de famille, il est très important de prendre part à cet événement afin de reconnaître les efforts des organisations engagées dans la lutte contre la toxicomanie dans la province.

Il y a beaucoup de groupes merveilleux ici aujourd'hui qui font un travail extraordinaire, et il est important qu'ils fassent tous quelque chose d'un peu différent , a déclaré Jenny Churchill.

Cela peut arriver à tout le monde et c'est le cas.

Mme Churchill est membre de l’organisme Moms Stop the Harm qui regroupe des familles de victimes qui souffrent de dépendance à la drogue.

Ouvrir en mode plein écran De nombreuses organisations se sont réunies jeudi à Regina pour marquer la Journée internationale de sensibilisation aux surdoses. Photo : Radio-Canada / Alexander Quon

Le directeur des relations communautaires auprès de l'organisme The Comeback Society, Rob Kraushaar, explique qu’il consommait différents types de drogues, il y a huit ans.

Ouvrir en mode plein écran Rob Kraushaar est le directeur de l'équipe de rue de l'organisme The Comeback Society. Photo : Radio-Canada / Alexander Quon

Mes reins ont lâché, mon foie a lâché, j'étais sous dialyse. J'ai fini par subir une opération à cœur ouvert. Pendant tout le temps où j'étais à l'hôpital, je continuais à fumer du fentanyl et à me piquer , se remémore-t-il.

Publicité

Ce dernier souhaite que les gens qui souffrent de la toxicomanie s'expriment ouvertement afin que les politiques puissent apporter des changements nécessaires pour lutter contre ce problème.

Il est important d'éliminer les préjugés et de réaliser qu'il s'agit d'êtres humains et que les drogues ne disparaîtront jamais , déclare M. Kraushaar.

Si nous commençons à traiter ce problème comme l'épidémie et donner aux gens les soins, l'amour et la compassion dont ils ont besoin et qu'ils méritent, je pense que nous commencerons à avancer dans la bonne direction , ajoute-t-il.

À Saskatoon, 17 organisations se sont réunies pour marquer la Journée internationale de sensibilisation aux surdoses.

L'un des organisateurs de l'événement Dan Hearn estime qu’il faut faire davantage pour sensibiliser la population et lutter contre la toxicomanie dans la province.

Publicité

Nous constatons une augmentation des méfaits de la drogue dans notre communauté, ici à Saskatoon, et partout au Canada , se désole M. Hearn. La situation ne cesse de s'aggraver partout. Ce qui ne s'améliore pas vraiment, ce sont les conversations sur le sujet.

Selon le Service des coroners de la Saskatchewan, 109 décès liés aux surdoses avaient été enregistrés en 2016. Cependant ce chiffre ne cesse d’augmenter d’année en année.

Durant les sept premiers mois de l'année 2023, la province a enregistré 291 décès liés aux surdoses.

Avec les informations d’Alexander Quon