Alaclair Ensemble lance Lait Paternel, une chronique acide du climat social actuel 

Le collectif de rap québécois Alaclair Ensemble lance vendredi son 7e opus, un premier depuis le départ de Maybe Watson, que l’on peut toutefois entendre sur une chanson. Avec des textes percutants sur le climat social actuel, Lait paternel se présente comme une œuvre sans concession.

À quelques jours de la sortie de l’album, Radio-Canada a rencontré deux des membres d’Alaclair Ensemble : le rappeur Ogden Ridjanovic, alias Ogden, et le producteur Louis-Nicolas Imbeau, alias Vlooper, qui signe la grande majorité des rythmes du groupe.

Ogden et Vlooper en entrevue

Le duo a d’abord fait la lumière sur le curieux nom de l’album, Lait paternel, un phénomène assez rare qui arrive dans le règne animal , explique Ogden. Des fois, dans des circonstances malencontreuses, la mère meurt ou disparaît. Et le mâle, par un miracle de la nature, se met à produire du lait pour assurer la survie de l’espèce.

La nouvelle offrande du groupe comprend 16 nouveaux titres, parsemés de segments chantés par Claude Bégin à la manière de Joe Dassin ou autres chanteurs de charme.

On a demandé à Ogden et Vlooper de décortiquer les thèmes qui imprègnent les textes de Lait paternel, à travers quelques morceaux choisis de l’album.

Carte postale

Alaclair Ensemble n’avait visiblement pas envie de faire l’autruche avec le départ de Maybe Watson, écarté du groupe il y a trois dans la vague de dénonciations qui a frappé le milieu culturel québécois. Le rappeur a droit à une sorte de carte blanche dès le deuxième titre de l’album, Carte postale, où il livre ses états d’âme sur ce qu’il a vécu dans les dernières années.

Ogden : Depuis ce qui est arrivé en 2020, les liens professionnels se sont modifiés, mais on a toujours entretenu des liens bien plus que professionnels avec Maybe Watson [...] Ça aurait été impensable qu’on ne revisite pas ces événements-là.

Vlooper : Il faut comprendre aussi que ce qui est arrivé avec Watson, ça a été une saprée épreuve pour nous. Oublions tout le milieu public et médiatique, ça a été une saprée épreuve de l’intérieur. C’est une sorte de thérapie qu'on s’est permis de faire.

Ogden : Et en même temps, si on faisait de quoi avec lui, on ne voulait pas le cacher dans le fin fond de l’album, en mode toune boni. La chanson est au début de l’album.

Le rappeur Maybe Watson.

La présence de Maybe Watson plane aussi sur le neuvième titre de l’album, Forgot About Wats, où Ogden calque son débit saccadé sur celui d’Eminem dans Forgot About Dre, une véritable leçon de rap technique. Vlooper avoue d’ailleurs avoir augmenté le tempo par rapport à la production de Dr. Dre, juste pour faire suer son collègue.

On tenait en quelque sorte à rendre hommage à Maybe Watson. On dit souvent qu’il faut faire 10 000 heures pour maîtriser quelque chose, et Watson a fait bien plus que 10 000 heures pour maîtriser le rap. Que tu sois fan ou non, il faut reconnaître que le gars est un des meilleurs rappeurs ever.

Tikisson Woke

Le ton de l’album est clairement donné sur Tikisson Woke, une chanson écrite en 2018, avant que le mot woke ne soit récupéré de façon péjorative dans les médias ou l’arène politique, expliquent Ogden et Vlooper.

Toutefois, quand les gars chantent en boucle sti qu’y sont woke , impossible de dire s’ils sont ironiques ou sérieux, ni s’ils parlent d’eux-mêmes ou des autres. On se retrouve rapidement dans une espèce de flou artistique que le groupe entretient tout au long de l’album.

De toute façon, explique Ogden, personne dans Alaclair n’a exactement les mêmes opinions qu’un autre membre sur absolument tout.

Ogden : Woke, c’est parti d’un terme relativement poétique et imagé pour devenir tranquillement une forme de caricature à gros traits de certains éléments de certaines mouvances sociales. [Dans Tikisson Woke], il y a une part d’autodérision, mais aussi une part de bonne franquette.

Si tu veux gagner aux grandes olympiades de la vertu, attelle-toi parce que t’es mieux d’être très discipliné dans la moralité et ne jamais faire d’erreurs.

Vlooper : Le truc dont on voulait surtout se dissocier, c’est l’hypocrisie. L’hypocrisie généralisée chez les personnes qui se croient plus vertueuses que les autres.

Ogden : C’est toujours déconseillé d’aller sur la place publique et de dire "moi je suis vraiment pieux, je vais souvent à l’église". Quelqu’un qui étale sa vertu, il me semble que ça finit rarement par inspirer confiance.

Vlooper et Ogden d'Alaclair Ensemble

Ton ami conspi

Après avoir ironisé sur une certaine frange de la gauche, Alaclair Ensemble caricature avec autant d’entrain la droite conspirationniste avec deux titres vertigineux sur les théories du complot, dont le premier est intitulé Ton ami conspi. Encore une fois, difficile de décrypter le fond de la pensée du groupe.

Ogden : On est tous l’ami conspi de quelqu’un. Il faut le nommer. C’est drôle à quel point cette expression-là est rendue quelque chose qui tente de dépeindre une lecture un peu marginale des faits, parce qu’il y a tellement de choses dans l’histoire qui se sont effectivement avérées être des conspirations.

Les armes de destruction massive qui n’existaient pas en Irak, personne ne dirait que ce n’est pas une conspiration.

Vlooper : C’est l’idée aussi de rétablir la légitimité des termes et de se les réapproprier, parce que dans le mainstream en ce moment, traiter quelqu’un de complotiste ou de woke, c’est lancer une insulte. Mais nous dans le fond, qua nd on dit "ton ami conspi", c’est que nous sommes vos amis conspis.

Pas fou le mec

Alaclair Ensemble rempile sur le thème du complot avec Pas fou le mec, dernier morceau de l’album et probablement le plus intrigant, où Vlooper s’éloigne des sentiers battus avec un beat au tempo élevé qui évoque la house des années 1990 à la Crystal Waters.

La chanson-fleuve de presque neuf minutes met en scène KNLO et Ogden dans ce qui ressemble presque à un sketch de François Pérusse. Ils se lancent dans une tirade étourdissante où ils énumèrent les théories du complot qui ont marqué les dernières années, sans reprendre leur souffle. Et sans qu’on sache, encore une fois, ce qu’ils en pensent réellement.

Vlooper : C’est une idée de chanson qu’on a traînée pendant longtemps. C’est un genre de pièce de théâtre, on est très loin de notre range habituel. C’est très rare que je me dise "là-dessus, on a eu un éclair de génie", mais je dois dire que je suis vraiment fier de cette chanson-là. Je n’ai jamais entendu ça ailleurs, ce truc-là n’existe pas.

Les étapes du deuil

La seule pièce instrumentale de Lait paternel, qui s’intitule Les étapes du deuil, en dit beaucoup sur l’état d’esprit dans lequel l’album a été fait. L’album au complet aurait pu s’appeler Les étapes du deuil , explique Ogden.

Les deuils personnels, les ruptures amoureuses, le deuil de Maybe Watson, mais aussi le deuil de Karim Ouellet, grand ami d’Alaclair Ensemble, décédé le 17 janvier 2022. Le groupe évoque d’ailleurs le musicien au début de l’album, sur Alaclair Fontaine, ainsi que sur Forgot About Wats.

Karim Ouellet et Alaclair Ensemble ont grandi ensemble musicalement dans la ville de Québec.

Vlooper : Karim, c’est un grand ami. Claude [Bégin] et Eman ont grandi avec lui dans leur carrière professionnelle. Ça a été un énorme choc, un gros deuil. Il a eu une place très importante dans la famille Alaclair et la famille plus élargie de la ville de Québec.

Ogden : Je ne sais plus qui est arrivé en premier avec le schéma des étapes du deuil, mais c’est un outil vraiment intéressant. C’est une lecture qui prend 20 secondes, et on peut vraiment s’y reconnaître. Dans un deuil, il y a des moments libérateurs, mais il y a aussi des bas. C’est bon de se rappeler que les sensations qu’on peut vivre par rapport aux défis de la vie peuvent être très contradictoires.

Alaclair Ensemble présentera son nouvel album sur scène le 7 septembre à l'Impérial Bell à Québec, puis les 29 et 30 septembre au Club Soda à Montréal.