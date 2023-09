Un promoteur immobilier se bat pour construire près des dunes de Greenwich à l’Î.-P.-É.

Un promoteur immobilier se bat auprès du gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard pour obtenir un permis afin de construire des logements près des dunes de Greenwich, dans l'est de la province. Des organismes de protection de l’environnement soutiennent néanmoins que ces terrains devraient être préservés.

Le promoteur Tim Banks a déjà fait deux demandes de permis de construction, l'an dernier, mais elles lui ont été refusées.

Le gouvernement provincial redoute qu'il y ait des problèmes dans le système d'approvisionnement d'eau. On craint aussi que le plan de gestion de l'environnement approuvé au moment de l'achat des terrains, dans les années 2000, ne soit plus à jour.

Nous souhaitons construire des logements locatifs haut de gamme sur ce terrain.

Ouvrir en mode plein écran Tim Banks, président-directeur général d'APM group, mène plusieurs projets de construction à l'île. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Kirk Pennell

Tim Banks a ensuite fait une troisième demande de permis, qui lui a été refusé la semaine dernière.

Le promoteur essaie maintenant remettre en cause la décision de la province.

J'ai le droit de construire sur cette propriété , dit-il en soulignant que son entreprise ira de l’avant avec le projet immobilier. Je vais quand même commencer à construire, et ils vont devoir essayer d'arrêter les travaux , dit-il.

Ouvrir en mode plein écran Les quatre terrains dont Tim Banks est le propriétaire se trouvent à quelques mètres du parc national de Greenwich. Photo : Radio-Canada / Kerry Campbell

Une controverse de longue date

Ces terrains appartiennent au controversé projet de développement urbain St. Peters States, lancé dans les années 2000, et qui a permis la vente de 70 terrains à des particuliers.

Publicité

Depuis, Parcs Canada a acheté la grande majorité des terrains avoisinant le parc national, et aucune construction n’y a été réalisée.

Seuls 14 lots restent entre les mains de particuliers, dont Tim Banks qui a d'ailleurs un terrain à 250 mètres des dunes.

Parcs Canada nous a offert 42 000 dollars par terrain, et notre évaluateur nous dit qu'ils valent 125 000 $ chacun, donc nous ne nous entendons pas sur le prix , explique Tim Banks.

Ouvrir en mode plein écran Parmi les gens qui ont acheté l'un des quelque 70 lots de la première phase de développement du projet St. Peters Estates, personne n'y a jamais construit de résidence jusqu'à maintenant. Photo : Radio-Canada / Kerry Campbell

À la défense de l'environnement

Des membres de groupes écologiques qui ont contesté ce développement urbain entre les années 1980 et 2000 soulignent l’importance de s’opposer à ce type de projet.

Nous voulions particulièrement protéger les grandes dunes dans la zone humide du parc national à l'époque.

La proposition des groupes écologistes était de transférer les projets immobiliers de Greenwich à d'autres parties de l’île.

Nous avons atteint notre objectif à l'époque, à savoir éviter les constructions dans cette zone écologiquement sensible et les déplacer plus à l'est de l’île , dit Diane Griffin, ex-directrice de Island Nature Trust, un organisme qui était a contesté ce projet immobilier dans les années 1980.

Ouvrir en mode plein écran Diane Griffin est également sénatrice à la retraite pour l'Île-du-Prince-Édouard. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Christian Patry

Dans une déclaration, Island Nature Trust a souligné que l’organisme soutient sans équivoque l'expansion des zones naturelles protégées à l’île. [...] Malheureusement, ce territoire est en train de disparaître.

Publicité

Parcs Canada devrait, à son tour, continuer à essayer d’acheter les terres situées près du parc national, à Greenwich.

Dans une déclaration, Parcs Canada dit que ces acquisitions de terres contribuent à la protection de l'intégrité écologique du parc national. Plusieurs espèces en péril résident dans cette zone ou l'utilisent pour des phases clés de leur cycle de vie.

La province dit, quant à elle, ne pas pouvoir commenter ce projet de développement immobilier, puisque le dossier est toujours en cours d'évaluation devant Commission de réglementation et d'appel de l'île.