Grève des chauffeurs : le CSSPO met en demeure Autobus Campeau

Le Centre de services scolaire des Portages-de-l'Outaouais (CSSPO) a envoyé une mise en demeure à l’entreprise Autobus Campeau en raison de la grève des chauffeurs qui perdure.

Radio-Canada a obtenu copie de la mise en demeure, signée par l’avocat pour le Service du secrétariat général et des communications du CSSPO , Me Vincent Lacroix, à l’attention du directeur général d’Autobus Campeau, Jonathan Lauzon.

Depuis le 3 mai 2023, votre entreprise est en grève et est dans l’incapacité de remplir ses obligations contractuelles envers le CSSPO . Plus spécifiquement, en vertu du contrat susmentionné, elle doit effectuer le transport de toutes les personnes désignées par le CSSPO et respecter le devis de transport annexé au contrat. Or, elle fait présentement défaut d’assurer le transport scolaire pour tous les circuits et parcours prévus à ce devis, en vertu de l’article 3 du contrat de transport , a écrit Me Lacroix dans la lettre de trois paragraphes.

Une porte-parole a mentionné, vendredi matin, « que les services qui devaient être desservis par Campeau ne l’ont pas été ». De ce fait, le CSSPO est à évaluer ses options advenant que les services ne reviennent pas et que la lettre envoyée a pour but de mettre en place d’autres options si le conflit perdure.

L’entreprise Autobus Campeau a confirmé avoir accusé réception de la mise en demeure, mais n’a pas voulu émettre de plus amples commentaires.

De son côté, le Centre de services scolaire des Draveurs a mentionné ne pas avoir fait de mise en demeure à l'endroit d'Autobus Campeau.

Avec les informations de Rosalie Sinclair et de Marie-Jeanne Dubreuil