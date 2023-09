Découvrez le jury du Prix de la nouvelle Radio-Canada 2024

La metteuse en scène Brigitte Haentjens, l'auteur Éric Chacour, et l'humoriste Mariana Mazza font partie du jury du Prix de la nouvelle Radio-Canada 2024.

Les trois juges devront choisir la meilleure nouvelle inédite soumise au concours cette année.

La particularité de ce concours, ouvert à toute personne qui écrit, de façon amateur ou professionnelle, est que les textes sont jugés à l'aveugle (les noms ne figurent pas sur les textes). Un comité de lecture évalue l'ensemble des œuvres reçues lors de la période de soumission et dresse une liste préliminaire qu'il transmet au jury. Celui-ci sélectionne ensuite cinq textes finalistes, parmi lesquels se trouvera le gagnant, sans connaître l'identité des auteurs et autrices.

La date limite pour envoyer un texte est le 1er novembre 2023 à 17 h (heure avancée de l'Est). Les résultats seront dévoilés en avril 2024.

Les finalistes remporteront : une bourse de 1000 $ offerte par le Conseil des arts du Canada (Nouvelle fenêtre) ;

; la publication de leur texte sur le site Radio-Canada.ca.

Le jury du Prix de la nouvelle Radio-Canada 2024

Éric Chacour

Ouvrir en mode plein écran L'auteur Éric Chacour fait partie du jury du Prix de la nouvelle Radio-Canada 2024. Photo : Justine Latour

Né à Montréal de parents égyptiens, Éric Chacour a partagé sa vie entre la France et le Québec. Diplômé en économie appliquée et en relations internationales, il travaille dans le milieu bancaire. Même s’il ne vient pas du tout du milieu littéraire, il a toujours eu l’ambition secrète d’écrire. Au début de 2023, il a fait paraître son premier roman Ce que je sais de toi, qui a reçu une pluie d’éloges. Ce titre se retrouve parmi les 16 romans en lice pour le prix Renaudot 2023 ainsi que dans la première sélection pour le prix Femina 2023.

Éric Chacour accorde une grande importance à la chute dans une nouvelle. Au contraire de celle d’un roman, la fin d’une nouvelle est souvent ce qu’il y a de plus important. Elle doit être à la fois la suite logique des pages qui la précèdent et une surprise pour le lecteur. Un vrai tour de force! dit-il.

Il se considère comme un juré enthousiaste. Il a hâte de découvrir de nouvelles voix et des styles différents.

N’importe qui peut écrire et il n’y a jamais d’imposture si la sincérité est là.

Brigitte Haentjens

Ouvrir en mode plein écran La metteuse en scène Brigitte Haentjens fait partie du jury du Prix de la nouvelle Radio-Canada 2024. Photo : Mathieu Rivard

Née à Paris, l’autrice et metteuse en scène Brigitte Haentjens immigre au Canada à l’âge de 26 ans. Lauréate de nombreux prix, la femme de théâtre a d’abord été l’une des cheffes de file de la création artistique franco-ontarienne avant de se faire connaître à Montréal. En 1997, elle fonde la compagnie Sibyllines pour laquelle elle signe plusieurs spectacles. Elle est directrice artistique au sein de plusieurs institutions, dont le Théâtre Denise-Pelletier et le Centre national des Arts.

Brigitte Haentjens se promet d’être une jurée exigeante. Son conseil pour les gens qui écrivent : travailler les récits avec soin.

La nouvelle, étant un court roman, se doit d’être aussi parfaite! J’attache beaucoup d’importance au style.

Mariana Mazza

Ouvrir en mode plein écran L'humoriste Mariana Mazza fait partie du jury du Prix de la nouvelle Radio-Canada 2024. Photo : Jimmi Francoeur

Mariana Mazza est née à Montréal d’une mère libanaise et d’un père uruguayen. Elle est une humoriste polyvalente. En plus d’obtenir du succès avec ses spectacles, elle est chroniqueuse livres à Il restera toujours la culture et à Bonsoir, bonsoir!. Elle a joué au cinéma, réalisé une exposition à titre d’artiste-peintre et remporté deux fois l’Olivier de l’année, en 2017 et 2022, et un Félix pour le Spectacle d’humour de l’année en 2017. À l’automne 2022, elle publie son tout premier livre, Montréal-Nord.

Véritable tremplin pour les écrivaines et écrivains canadiens, les Prix de la création Radio-Canada sont ouverts à toute personne qui écrit, de façon amateur ou professionnelle. Ils récompensent chaque année les meilleurs récits (histoires vécues), nouvelles et poèmes inédits soumis aux concours.

