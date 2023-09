Des citoyens de Thunder Bay frustrés par le retard des travaux sur la rue River

Des résidents de Thunder Bay se plaignent de la longueur de travaux sur la rue River, impraticable depuis mai 2022 en raison d'un trou d'eau qui s'est formé au pont qui passe au-dessus du ruisseau McVicar, près de la rue Farrand.

Batool Fatima vit sur la rue River depuis un an. Lorsqu'elle a emménagé dans son appartement, elle a entendu dire que les travaux routiers seraient terminés en février 2023.

La rue est toujours en construction six mois plus tard. Les équipes qui la réparent continuent de repousser la date de réouverture.

Ce qui est vraiment préoccupant, c'est que le délai qu'ils ont donné n'est pas respecté et que les mois s'accumulent , déclare Mme Fatima.

Pour elle, la journée commence avec le bruit des camions qui déchargent des pierres à 7 h du matin ou plus tôt.

Je peux me réveiller à tout moment quand ils commencent ces travaux.

Ses voisins indiquent qu’ils sont aussi gênés par les travaux de construction de la route. Ils doivent composer avec le refoulement des eaux usées et les secousses qui font trembler leurs maisons pendant les travaux.

Des travaux complexes, selon la Ville

Mike Vogrig, l'ingénieur principal pour la construction de la rue River, apprécie la patience dont les résidents font preuve pendant que l'équipe oeuvre à terminer les travaux sur le pont.

Il explique qu’en faisant l'inspection les travailleurs ont découvert que le ponceau s'était déplacé et avait tourné. Ils ont constaté que de grandes parties du fond du ponceau étaient endommagées.

Ouvrir en mode plein écran Le nouveau ponceau installé sur la rue River, à Thunder Bay. Photo : CBC / Taylor O'Brien

M. Vogrig ajoute qu'en août 2022, lui et l'équipe de construction se sont rendu compte que le revêtement structurel du pont de la rue River ne serait pas adéquat.

Dans l'ensemble, je ne pense pas que le projet ait vraiment pris beaucoup de retard. Peut-être avons-nous sous-estimé le temps nécessaire pour le réaliser.

Selon l'ingénieur en chef Vogrig, la rue River devrait rouvrir au cours de la deuxième ou de la troisième semaine de septembre.

Selon lui, les travaux progressent. Ce qui reste à faire, c’est installer une partie de la conduite d’eau principale, démonter et enlever le pont utilitaire construit pour soutenir la conduite de gaz et les lignes de télécommunications, et poser du béton.

Avec les informations de Taylor O’Brien, de CBC