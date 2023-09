Sirène et Matelot lance son deuxième album, Un monde de dissonances

Quatre ans après un premier album éponyme, le groupe acadien de l’Île-du-Prince-Édouard, Sirène et Matelot, composé de Patricia Richard et de Lenny Gallant, lance Un monde de dissonances sous l’étiquette Le Grenier musique.

Onze nouvelles chansons, toutes en français, forment cet album écrit et composé par les deux membres du groupe, avec quelques collaborations, dont une participation très spéciale de l'artiste Jimmy Buffett.

Ouvrir en mode plein écran La pochette de l'album « Un monde de dissonances » du groupe Sirène et Matelot. Photo : Gracieuseté : Grenier Musique

Les pièces de l’album racontent des événements réels et des histoires tirés d’expériences des deux artistes, soit passées ou présentes, dans le but de célébrer la beauté du monde qui les entoure.

Publicité

Le titre de l’album pique la curiosité et je pense que ça marche , croit Patricia Richard. Ça parle de la différence des choses qui ne s’accordent pas nécessairement.

Sources d’inspiration diverses

Les deux artistes chantent des chansons d’amour, parfois réelles, parfois non, des histoires de croyance et de trahison, de rédemption et de célébration. Ils parlent des discours contradictoires, des médias sociaux et de la façon dont ces derniers peuvent prendre le contrôle de nos pensées.

On y retrouve aussi des chansons d’aventure, comme l’histoire de leur amie Kirsten Neuschäfer qui a remporté une course à la voile en solitaire autour du monde, l’histoire des chevaux acadiens de l'île de Sable qu’ils ont eu la chance de visiter, et celle du rocker Johnny Hallyday à travers les yeux du co-auteur de la chanson et ami de Lennie Gallant, Jimmy Buffett.

Ouvrir en mode plein écran Jimmy Buffett et Lennie Gallant en studio à Key West, en Floride. Photo : Gracieuseté/Lennie Gallant

Jimmy m’a contacté pour écrire avec lui une chanson sur Johnny Hallyday, décédé en 2017. Il était un très bon ami à Johnny , a noté Lenny Gallant.

Publicité

Dissonance, beauté et harmonie

Comme le titre de l’album l’insinue, on retrouve beaucoup de dissonances, de beauté et d’harmonie dans cette production de deux des artistes les plus respectés de l’Acadie.

Parfois, une grande beauté peut naître d’une dissonance dans le monde. Il peut s’agir d’un conflit d’idées ou d’une interprétation des circonstances et des événements, de l’art ou des affaires de cœur , explique Patricia Richard.

La chanson Le grand retour est le premier extrait radio de l’album. La chanson est d’ailleurs présentement en première position du palmarès de l’ ARCANB . Elle a été écrite et composée par Lennie Gallant, Patricia Richard et Patricia Conroy.

Sirène et Matelon présenteront trois spectacles-lancements afin de faire connaître leurs nouvelles chansons au public. Ils seront d’abord à Abram-Village, à l’Île-du-Prince-Édouard, le dimanche 3 septembre à 19 h dans le cadre du Festival acadien de la région Évangéline.

Le jeudi 7 septembre à 19 h, le spectacle sera présenté à Dieppe dans le cadre du lancement de saison du Centre des arts et de la culture. Et enfin, le jeudi 14 septembre à 19 h, le groupe sera au Centre culturel de Caraquet.

Avec des informations de l’émission Le Réveil Île-du-Prince-Édouard