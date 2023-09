Inconduites sexuelles dans les écoles : Bernard Drainville « extrêmement préoccupé »

Le ministre de l'Éducation du Québec Bernard Drainville, qui commentait vendredi les conclusions de l'enquête générale qu'il avait demandée sur la gestion administrative des inconduites sexuelles et des comportements inadéquats dans les écoles, a déclaré que la gravité des constats du rapport commande une réponse urgente.

L'enquête en question a été ordonnée en mars par le ministre dans le but d'avoir un portrait global du processus de traitement des plaintes d'inconduite sexuelle ou de violence dans les institutions d'enseignement du Québec, autant privées que publiques. Or, ce qu'il a lu dans le rapport est loin de l'avoir rassuré.

Je suis extrêmement préoccupé par ce que j’ai lu , a lancé d'entrée de jeu Bernard Drainville en affirmant que la sécurité des enfants à l'école est la priorité en éducation.

Il y a des lacunes importantes dans la manière dont les organismes scolaires et le ministère traitent les plaintes. Mais aussi des lacunes dans la façon dont sont gérés les dossiers des personnes visées par des allégations d’inconduite.

Partage défaillant de l'information

Parmi les constats les plus problématiques soulevés dans le rapport, le fait que les centres de services scolaires (CSS) ne partagent pas systématiquement entre eux les informations sensibles dans les dossiers du personnel lors de l'embauche ou de transferts dans d'autres CSS irrite particulièrement le ministre.

C’est un non-sens qu’un enseignant et, plus largement, un employé de centre de services puisse commettre des gestes à caractère sexuel ou des gestes violents et se déplacer d’un centre de services à un autre sans conséquence.

Il est pourtant essentiel, a-t-il souligné, que le ministère de l'Éducation et les CSS puissent disposer de toutes les informations pertinentes lors de l'embauche d'un nouvel employé dans les écoles.

Le manque d’information et le manque de partage de ces informations constituent un grave problème qui limite notre capacité de prévenir ce genre d’actes [inconduite sexuelle et violence] et j’ai l’intention d’y remédier.

Les clauses de retrait

Le ministre compte également s'attaquer de front aux clauses de retrait ou d'effacement dans les conventions collectives en éducation qui permettent à un employé qui a commis un acte répréhensible de voir cet acte retiré de son dossier disciplinaire après un certain temps.

Ce qui soulève de sérieuses questions, surtout lorsqu’il est question de gestes à caractère violent ou sexuel à l’endroit de nos élèves, s'est exclamé le ministre. On permet donc à des personnes d’évoluer dans le système scolaire en commettant des gestes graves sans en garder une trace à long terme.

Cela ouvre la porte à ce que des employés des centres de services perpétuent des actes répréhensibles de façon répétée, tout en gardant un dossier vierge. Parce que ça s’efface au fil du temps.

Promettant le dépôt prochain d'amendements au projet de loi 23 sur le système scolaire – dont l'étude commence bientôt –, Bernard Drainville a requis la collaboration des partis d'opposition, mais également des syndicats qu'il compte rencontrer prochainement pour s’assurer que ce qui constitue le dossier personnel des employés ne soit pas un obstacle à la protection des enfants .

Vérification des antécédents judiciaires

Lorsqu’une personne décroche un emploi en éducation, on ne vérifie ses antécédents judiciaires qu’une fois, soit lors de son embauche. Ce qui signifie que si cette personne commet des actes répréhensibles ou est l’objet d’accusations dans les années suivant son embauche, son employeur ne le saura pas.

Or, la vérification des antécédents judiciaires du personnel devrait être faite non seulement à l’embauche, mais à intervalles réguliers au cours de la période d’emploi, recommande le rapport.

Ce genre de vérification est essentiel pour assurer la sécurité de nos élèves, mais ce n’est pas suffisant. Je veux mettre en place des mécanismes plus stricts en cours d’emploi, pas juste au début , a assuré le ministre.

Conformément aux autres constats contenus dans le rapport, le ministre s’est aussi engagé à améliorer le traitement des plaintes, le processus d’accompagnement des victimes, de même que la rétroaction aux victimes et aux dénonciateurs qui est souvent absente.

Apporter un soutien adéquat aux victimes avant, pendant et après la plainte est aussi important que la plainte elle-même , a rappelé Bernard Drainville.

Ce dernier n’exclut pas, par ailleurs, d’instaurer des formations obligatoires en éducation pour les personnes qui sont chargées de traiter les plaintes de façon à uniformiser et à perfectionner les pratiques autant dans les directions d’école que dans les CSS .

Québec promet aussi de renforcer l’utilisation, la diffusion et la mise à jour des codes d’éthique dans le réseau et augmenter l’encadrement du personnel des CSS .

Je vous le dis d’emblée, j’ai la ferme intention de donner suite aux recommandations du rapport , a promis le ministre.

Réagissant au rapport sur son compte X, la députée libérale, Marwah Rizqy, porte-parole de l’opposition officielle en matière d’éducation et d’enseignement supérieur a répondu à Bernard Drainville : Vous pouvez compter sur ma pleine collaboration. Protégeons mieux nos élèves. Éliminons rapidement les clauses d’amnistie .

Principaux constats du rapport :