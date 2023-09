Fraude de la PCU : l’Agence du revenu du Canada force le départ de 120 employés

L’Agence du revenu du Canada s’est débarrassée de 120 employés qui ont profité de la Prestation canadienne d’urgence (PCU) durant les premiers mois de la pandémie de COVID-19.

Selon plusieurs sources, il s’agit principalement d’employés qui ont été congédiés ou ont perdu leur cote de sécurité, ce qui a mené à leur perte d’emploi au fédéral.

La PCU , qui offrait des prestations de 500 $ par semaine, visait pourtant à aider uniquement les gens qui avaient perdu leur emploi en 2020.

Tout employé de l’Agence qui a demandé la PCU de façon injustifiée devra rembourser les montants si ce n’est pas déjà fait , annonce la porte-parole Nina Ioussoupova dans un communiqué diffusé vendredi.

L’Agence prend avec le plus grand sérieux toute forme d’actes répréhensibles et s’engage fermement à protéger l’intégrité des régimes fiscaux et de prestations du Canada et à démontrer aux Canadiens qu’elle est une organisation juste et digne de confiance. Lorsqu’une inconduite est décelée, nous veillons à ce que les mesures appropriées soient prises pour y remédier.