Un parcours illuminé pour découvrir la culture des Wendat

Au coeur de la forêt de Wendake, au nord de la ville de Québec, les Wendat sont fiers. Fiers de pouvoir partager et faire vivre leur culture. Dès la tombée de la nuit, les rythmes de la musique se font entendre au loin. Chaque pas nous rapproche d’une musique réconfortante, invitante et toutes ces lumières, qui tapissent pratiquement chaque espace de la forêt, gardent tous nos sens bien éveillés et rendent le temps futile. Il n’y a plus d’horloge ou de montre.

Les premiers pas dans le sentier se font tout seuls. Une grande arche est visible au loin, comme si c’était la porte d’entrée d’un nouveau monde. En la franchissant, Kwaweyihle , le grand cercle est le premier lieu de rassemblement que l’on croise. En plein centre de celui-ci, tout haut perché, la vie prend forme. Des battements de coeur, des bruits de tonnerre, c’est bel et bien commencé pour les participants. De purs inconnus dans le stationnement, leur nouvel environnement a un grand effet rassembleur, sans que la parole ne soit nécessaire.

Dans la culture autochtone, il y a une légende qui parle de la terre mère en la représentant sous la forme d’une tortue. L’animal porte sur son dos la vie, Yändia’wich , la tortue, bienvenue au deuxième arrêt. La lune et le soleil font la valse sur une petite colline, représentant le dos de cette tortue. On assiste au début de la vie humaine. C’est facile de comprendre que la nature est la base de la vie. Les couleurs, la musique et les participants encore ne font qu’un.

Entre deux tableaux, on marche en forêt. Des couples, des familles, des gens seuls. C’est un moment qui semble faire du bien à tous. Les lanternes placées en bordure du sentier rendent l’ambiance apaisante.

Un maison longue wendat figure parmi les attractions.

Un moment magique pour tous est certainement l’hommage aux ancêtres. Personnages très importants dans la hiérarchie des communautés autochtones, bien normal que les aînés aient une place de choix sur le parcours. Les gens sont très attentifs à chaque détail qui se trouve dans la présentation et à voir les visages, c’est une des attractions les plus appréciés par le public.

Un moment bien apprécié, le tableau mettant en vedette les ancêtres.

La fin est toute en douceur grâce à une pluie d'étoiles grandiose. La chanson qui, encore une fois, a été choisie parfaitement pour l’endroit, va vous rester en tête en quittant le site, nourrissant les images qui elles aussi vont vous habiter pour longtemps. Petit plus pour votre visite, en quittant, dites-leur merci en wendat : Tiawenhk!