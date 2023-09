Des forestiers s’allient avec les manifestants autochtones à Girardville

Les forestiers du secteur sont maintenant alliés avec la protestataire kukum Diane Blacksmith pour empêcher les groupes complotistes de s'immiscer dans la manifestation initiée par la grand-mère innue à l’entrée de chemins forestiers au nord du Lac St-Jean.

Éric Fortin, propriétaire d’une entreprise de transport, mentionne que des forestiers seront présents au cours de la fin de semaine pour contrôler les accès en collaboration avec les manifestants légitimes.

Son souhait était de ne pas avoir un gros événement qui pouvait dégénérer dans le temps. Je lui ai proposé ce que vous voulez là-dedans, qu’est-ce que vous avez besoin pour vous aider , a raconté Éric Fortin en entrevue à l’émission C’est jamais pareil, vendredi matin.

Des camionneurs seront sur place à compter de midi. Diane Blacksmith sera quant à elle postée un peu plus loin, et en cas de problème, les camionneurs feront appel à la grand-mère innue pour entamer un dialogue avec les visiteurs non désirés. Ils pourraient aussi recourir à la Sûreté du Québec si les choses dégénèrent.

On va voir comment ça va évoluer dans le temps pour la fin de semaine. Notre but était de l’aider et de continuer d’avoir une bonne-entente avec l’aspect autochtone du territoire [...] Une personne qui ne connaît pas vraiment les affaires autochtones et qui s’en vient se présenter là, on va lui proposer de rebrousser chemin, car ce n’est pas la demande de Mme Blacksmith et ça va à l’encontre de ses revendications , a précisé M. Fortin.

Diane Blacksmith ne veut pas empêcher les entrepreneurs de circuler en forêt mais souhaite faire valoir ses revendications territoriales. Elle n’est pas appuyée par le conseil des innus de Mashteuiatsh dans cette démarche.

Plus tôt cette semaine, elle a expulsé des dirigeants de groupes complotistes qui s’étaient invités à la manifestation et qui tenaient des propos menaçants.

Sur le groupe Facebook du Convoi Québec/Portneuf 2023, qui avait invité ses membres il y a quelques semaines à se rendre à Girardville pendant la fin de semaine de la fête du Travail pour manifester, l’organisateur Tony Danis a fait marche arrière il y a deux jours et se dissocie maintenant de tout rassemblement qui pourrait avoir lieu sur le chemin forestier.

La Sûreté du Québec prévoit être présente dans le secteur pour éviter les débordements.